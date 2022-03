Renaissance-Gruppe sucht Tänzerinnen und Tänzer

Nachdem die berechtigte Hoffnung besteht, dass das Schützenfest trotz Corona stattfinden kann, beginnen auch die Tanzgruppen des Tanz durch die Jahrhunderte jetzt mit den Proben. Die Renaissance-Tänze wurden bisher von Schülerinnen und Schülern der Matthias-Erzberger-Schule und einer großen Zahl von Ehemaligen dargeboten. Nachdem es zunehmend schwierig wurde, Tänzerinnen und Tänzer an der Schule zu gewinnen, hat die Schützendirektion beschlossen, diese Tanzgruppe für alle Interessentinnen und Interessenten zu öffnen.

„Wir wollen damit alle Altersgruppen von Schülerinnen und Schülern bis zu Erwachsenen jeden Alters einladen, in dieser Tanzgruppe mitzumachen“ sagen die zuständigen Schützendirektoren Klaus Buchmann und Florian Ihler. Ein Trainerteam steht bereit, die Proben finden am Freitagabend ab 19 Uhr in der Schützenkellerhalle statt. Anmeldung und Anfragen per E-Mail an renaissance_bc@gmx.de, Rückfragen auch über Telefon 0152/55402271. Das Training beginnt am kommenden Freitag um 19 Uhr in der Schützenkellerhalle. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln (derzeit 3G). Nach der Corona Sportverordnung ist ein Tanzen ohne Maske zulässig.