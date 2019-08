Remis in Schönebürg

Schemmerhofen hat in der Fußball-Kreisliga A II in Schönebürg zwei Punkte liegen gelassen und ist erst in der Nachspielzeit zum Ausgleich gekommt.

SC Schönebürg – SV Schemmerhofen 1:1 (0:0). In Hälfte eins war Schemmerhofen besser, konnte aber seine Chancen nicht in Tore ummünzen. Der zweite Durchgang gehörte dann den Gastgebern. Manuel Schlaich erzielte nach schöner Vorarbeit von Philipp Auer die 1:0-Führung (75.). Den Gästen gelang aber noch in der Nachspielzeit durch einen Kopfball von Thomas Graf das 1:1.