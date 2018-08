Remis in Haslach

Der SV Haslach hat sich in der Fußball-Kreisliga A I zum Auftakt zu Hause 1:1 (1:1) vom SV Erlenmoos getrennt. In der ersten Halbzeit lieferten sich beide Mannschaft ein ausgeglichenes Spiel. Beide Teams neutralisierten sich zumeist im Mittelfeld. In der 17. Minute ging der SVH dann aber in Führung. Benjamin Grieser staubte aus dem Getümmel aus kurzer Distanz zum 1:0 ab. Der Ausgleich fiel in der 36. Minute durch einen sehenswerten Schuss von Jonas Huber aus 20Metern ins obere rechte Kreuzeck. In der zweiten Halbzeit ging es weiter kampfbetont zu, beide Mannschaften schenkten sich nichts. Hochkarätige Torchancen blieben Mangelware. Das 1:1 war am Ende ein gerechtes Ergebnis.