Relegationsanwärter gegen Pokalfinalisten

Der 29. und vorletzte Spieltag der Fußball-Bezirksliga Riß hält eine ganz besondere Konstellation bereit. Die aussichtsreichsten Anwärter auf den Landesliga-Relegationsplatz, der VfB Gutenzell und der SV Ringschnait, haben es mit den Pokalfinalisten vom Donnerstag zu tun. Im Tabellenkeller zittern die beiden Aufsteiger Ummendorf und Achstetten und brauchen Punktezuwachs. Anstoß ist bei allen Partien am Sonntag, 2. Juni, um 15 Uhr.

Den SF Schwendi bleiben vor dem Derby gegen den VfB Gutenzell drei Tage Zeit, die Enttäuschung über das verlorene Pokalfinale zu verdauen. Im letzten Heimspiel der Saison will man sich nun beim eigenen Anhang für die zahlreiche und stimmungsvolle Unterstützung im Endspiel mit einem guten Auftritt bedanken. Die Gäste belegen seit sieben Spieltagen, insgesamt elf Mal, den zweiten Platz und investieren nun alle Energie, den auch ins Ziel zu retten. Im vorletzten Saisonspiel benötigt die Mannschaft von Trainer Günter Riedmüller ein Stück Nervenstärke und ganz dringend ein Ende der zuletzt etwas schwächeren Auswärtsauftritte.

Der SV Ringschnait hat bei seinen zurückliegenden vier Siegen in Folge so gut wie alles richtig gemacht. Nun taucht im Dürnach-Stadion der frischgebackene Double-Sieger SV Mietingen auf, gegen den es vor fünf Wochen in einer packenden Partie ein 3:4 gab. Fraglich könnte noch der Einsatz von Abwehrchef Heiko Lerner sein, der in Dettingen verletzt vom Platz musste. Die Gäste sollten die Feierlichkeiten rechtzeitig eingestellt haben, um im letzten Auswärtsspiel eine Elf auf das Feld zu schicken, die wie in den 14 niederlagenlosen Partien zuvor auf Sieg spielt. Beim Duell der beiden Toptorjäger Manuel Münst und Robin Ertle könnte die Tagesform entscheiden.

Vier blitzsauber herausgespielte Siege und eine unglückliche Niederlage gegen den Meister stehen beim SV Steinhausen auf dem Arbeitsnachweis der jüngsten fünf Partien. Im letzten Saisonspiel hat der Fünfte den SV Reinstetten zu Gast, gegen den es vor Ostern im Nachholspiel noch spät zum Ausgleich reichte. Eben diese entgangenen Punkte fehlen unter anderem dem zuletzt spielfreien SVR in der heißen Phase des Abstiegskampfes, der Drittletzte kann den Ligaverbleib trotzdem aus eigener Kraft schaffen. In den vergangenen beiden siegreichen Partien blieb man ohne Gegentreffer, ein Punkt soll es mindestens sein.

Nach drei zum Teil deftigen Niederlagen des TSV Kirchberg drängt sich der Verdacht auf, dass man beim TSV das Saisonende herbeisehnt. Beim 2:2 gegen den SV Baltringen am Karsamstag präsentierte sich der Tabellenelfte noch in deutlich besserer Form, im letzten Heimspiel will man aufzeigen, warum der Klassenerhalt früh geschafft wurde. Um den bangen die Gäste nach wie vor, auch wenn am Vorsonntag der eigene Kasten erstmals seit September sauber blieb. Wenn der SVB im Illertal nun auch noch die quälend lange Sieglosserie beenden kann, winkt bei günstigem Spieltagsverlauf ein sorgenfreier letzter Spieltag.

Olympia Laupheim II streute zuletzt zum zweiten Mal in dieser Saison vier ungeschlagene Spiele in Serie ein. In den verbleibenden zwei Partien hat es der Tabellenneunte ausnahmslos mit Teams aus dem Tabellenkeller zu tun. Die sportliche Fairness gebietet es, auch gegen den Nachbarn TSG Achstetten auf Sieg zu spielen. Das muss bedingungslos auch das zuletzt arg gebeutelte Schlusslicht, um die Chancen auf den Klassenerhalt in den letzten Spieltag hinein retten zu können. Große Probleme bereitete zuletzt die löchrige Abwehr, die TSG bezog in den letzten zwei Spielen satte elf Gegentreffer.

Gewaltig unter Druck steht auch der TSV Ummendorf, der im letzten Heimspiel der Saison gegen den SV Dettingen dringend Zählbares braucht. Das gelang beim erst fünf Wochen zurückliegenden direkten Duell mit einem 3:1-Sieg im Illertal richtig gut. Dass der TSV dann sechs Tage später in Mietingen punkten kann, ist eher fraglich. Die Formkurve der Gäste schlägt seit gut sechs Wochen eher nach unten aus, in diesem Zeitraum gab es nur noch einen Sieg. Ein zweites Mal will man sich aber auf keinem Fall vom Aufsteiger düpieren lassen, deswegen gehört dem Tabellensiebten auch die Favoritenrolle.

Die Chancen des Tabellenvierten SV Sulmetingen auf den Relegationsplatz sind seit dem vergangenen Spieltag eher minimaler Natur. Die Resthoffnungen beim SVS be ruhen darauf, dass man das letzte Heimspiel gegen den SV Eberhardzell gewinnt und die Konkurrenz aus Gutenzell und Ringschnait gleichzeitig leer ausgeht. Bei den Gästen sind Rechenspiele seit dem vergangenen Spieltag komplett überflüssig, der Klassenerhalt wurde am Vorsonntag mit einem überzeugenden 5:0-Heimsieg gegen Kirchberg in Sack und Tüten gebracht. Der SVE kann nun befreit aufspielen, das Restziel ist ein einstelliger Tabellenplatz.