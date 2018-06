Relegation im Bezirk Riß startet am Dienstag

Nach Abschluss der Meisterschaften im Fußballbezirk Riß geht es noch für einige Mannschaften in der Relegation um Aufstieg oder Klassenerhalt. Hier ein Überblick:

Relegation in die Landesliga 4: FC Leutkirch – SV Ringschnait (Mittwoch, 13. Juni, 18 Uhr, Aichstetten). Setzt sich der SVR durch, spielt er am Samstag, 16. Juni, 15.30 Uhr, in Dettingen/Iller gegen den Sieger aus der Partie SV Gruol (Bezirk Zollern) – Hundersingen (Bodensee). Der Sieger dieser Partie trifft am Sonntag, 24. Juni, 15 Uhr, Spielort noch offen, auf den SV Weingarten.

Relegation in die Bezirksliga: SV Erolzheim – SV Baustetten (Dienstag, 12. Juni, 18 Uhr, Reinstetten). Der Sieger spielt gegen den SV Alberweiler (Samstag, 16. Juni, 17 oder 18 Uhr, Spielort noch offen).

Relegation in die Kreisliga A I: SV Eberhardzell II – SV Winterstettenstadt (Donnerstag, 14. Juni, 18 Uhr, Unterschwarzach).

Relegation in die Kreisliga A II: SGM Altheim/Schemmerberg – Inter Laupheim (Freitag, 15. Juni, 18 Uhr, Äpfingen).