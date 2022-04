Reitervereinigung Biberach veranstaltet Jugendturnier

Die Reitervereinigung (RVG) Biberach richtet am Samstag und Sonntag, 9. und 10. April, ihr Jugendturnier aus. Bei diesem werden laut RVG-Mitteilung auch Qualifikationsprüfungen zur Kreismeisterschaft des Junioren des Pferdesportkreises (PSK) Biberach in verschiedenen Leistungsklassen auf der Anlage am St. Georgsweg ausgetragen.

Insgesamt 14 Prüfungen stehen am Wochenende auf dem Programm. Mehr als 180 Nennungen von Junioren und jungen Reitern, darunter auch zahlreiche der gastgebenden Reitervereinigung, sind bei der Turnierleitung eingegangen. Einige Reiter gehen mit mehreren Pferden und in verschiedenen Prüfungen an den Start.

Turnierstart ist am Samstag um 8 Uhr mit einem Dressurwettbewerb, die auch eine Qualifikationsprüfung zur Kreismeisterschaft der unter 16-Jährigen ist. Um 14 Uhr steigt ein Springreiterwettbewerb, der zur Kreismeisterschaft-Qualifikation für Jugendliche unter 14 Jahren zählt. Der Sonntag beginnt um 8.30 Uhr mit einer Dressurreiterprüfung, die auch zur Qualifikation für die Kreismeisterschaft der unter 18-Jährigen in der Leistungsklasse fünf und sechs gehört

Im Dressurbereich wollen die Kleinsten im Führzügelwettbewerb ihr Können zeigen. Die Dressurreiterwettbewerbe gehören zur Qualifikation der Jugendlichen für die Kreismeisterschaft sowie dem Nachwuchs-Cup des PSK Biberach. Die Fortgeschrittenen starten in der Dressur am Samstag in einer A*-Prüfung und der schweren Klasse L*-Trense am Sonntag.

Darüber hinaus wollen die Springreiter ihr Können unter anderem in Stilspringprüfungen und kombinierten Spring-/Dressurwettbewerben unter Beweis stellen.