Reiterin Lisa Buchhold feiert Heimsieg in Biberach

Zwei Heimsiege haben Magdalena Ganahl und Lisa Buchhold beim Jugendturnier der Reitervereinigung Biberach gefeiert. Zudem belegt die RVG in der kombinierten Mannschaftswertung in der Dressur Rang eins. Insgesamt verzeichneten die Organisatoren 200 Starter (89 in der Dressur, 111 beim Springen). Der Reiternachwuchs maß sich im Führzügel-Wettbewerb bis hin zur erstmalig ausgetragenen Spring- und Dressurprüfung der Klasse L.

Mit gut trainierten Führungskräften zeigten Helena Bendel (PF Luppmanns), Lilly Kolesch (RVG Biberach) und Alishia Belling (RVG Biberach), dass der Führzügel eigentlich schon nicht mehr notwendig ist. Im großen Starterfeld des Reiterwettbewerbs für Ponys und Großpferde setzten sich Saskia Weiß (RC Rißegg, auf Clair), Helen Reck (RC Rißegg, Diamond Dancer), Magdalena Ganahl (RVG Biberach, Don Tango) und Sophia Reck (RC Rißegg, Diamond Dancer) in den verschiedenen Abteilungen durch. Den Sieg in der Kombinationsprüfung aus Dressur- und Stilspringwettbewerb der Klasse E sicherte ich Lena Wölfle aus Moosbeuren auf Society.

Buchhold und Gierz gut vorbereitet

Gut vorbereitet durch Herta Beck zeigten sich die Teilnehmerinnen aus dem Kader des Pferdesportkreises Biberach. Lisa Buchhold (RVG Biberach) und Marie Gierz (RFV Bad Schussenried) waren die erfolgreichsten PSK-Reiterinnen in den Dressurprüfungen der Klassen A und L. Nach einem dritten Platz in der A-Dressur am ersten Tag folgte an Tag zwei für Lisa Buchhold auf dem Fuchswallach Don Diabolo der Sieg in der L*-Dressur. Marie Gierz überzeugte mit ihrer Schimmelstute Klara die Richter in der Dressurreiterprüfung A, der Dressurprüfung A sowie der Dressurprüfung L* und landete jeweils auf Platz zwei. Damit zeigten die PSK-Reiterin im Hinblick auf die württembergische Dressur-Mannschaftsmeisterschaft ein gute Form.

In der Dressur-Mannschaftswertung überzeugten die Reiterinnen des Gastgebers mit Lisa Buchhold, Magdalena Ganahl und Johanna Kohn vor dem RFV Bad Schussenried und der RSG Umlachtal. Der RVG-Nachwuchs erarbeitete sich damit gute Ausgangspositionen für die Kreismeisterschaft des PSK Biberach in der jeweiligen Klasse.

Nach einem spannenden Stechen sicherte sich Lukas Hirlemann (RFV Leutkirch-Diepoldshofen) auf Rubina in der Springprüfung der Klasse L den ersten Platz. Stadtrat Hubert Hagel übergab als Vertreter des Schirmherrn, Oberbürgermeister Norbert Zeidler, den Pokal der Stadt Biberach.

In den Springprüfungen der Klasse A und A* erzielten Lea-Sophia Gut auf Salvador (RV Sulmingen), Anja Kalenberg auf Anton (RV Sulmingen) und Sinikka Sproll auf Casino (RC Rißegg) gute Platzierungen.

Sieger des Jugendturniers in Biberach:

Führzügel-WB: 1. Helena Bendel auf Fritz (PF Luppmanns)

Reiter-WB, Schritt-Trab-Galopp: 1. Abteilung: 1. Saskia Weiß auf Clair (RC Rißegg); 2. Abt.: 1. Helen Reck auf She is a Diamond Dancer (RC Rißegg); 3. Abt.: 1. Magdalena Ganahl auf Don Tango (RVG Biberach)

Springreiterwettbewerbe: 1. Sophia Bailer auf Mirco (RC Rißegg)

Dressurwettbewerb Klasse E: 1. Sophia Bailer auf Cinderella (RC Rißegg)

Stilspringwettbewerb E (Qualifikation Kreismeisterschaft U14): 1. Annika Flögl auf Charlie (RFV Riedlingen)

Kombinierter Spring-/Dressurwettbewerb Wertungsprüfung 4+5: 1. Lena Wölfle auf Society (RV Moosbeuren)

Dressurreiterprüfung A: 1. Isabell Ahegger auf Florencio (RFV Bad Wörishofen)

Dressurprüfung A: 1.Sina Enz auf Rubinar (RFV Weißenhorn)

Dressur L – Trense: 1. Lisa Buchhold auf Don Diabolo (RVG Biberach)

Stilspringprüfung A*: 1. Kaja Celine Hofmeister auf Travellers Galaxy (RFV Würtingen)

Springprüfung A**: 1. Julia Leising auf Cool Cleo (RFV Lindenberg)

Stilspringprüfung L: 1. Franziska Schönweiler auf Vis-a-Vis (RFV Riedlingen)

Springprüfung L mit Stechen: 1. Lukas Hirlemann auf Rubina (RFV Leutkirch-Diepoldshofen)

Kombinierte Mannschaftswertung Dressur: 1. RVG Biberach (Lisa Buchhold auf Don Diabolo, Magdalena Ganahl auf Don Tango, Linda Schregle auf Moritz); 2. RFV Bad Schussenried (Victoria Mayerföls auf Dusty Boy, Johanna Rettich auf Holsteins Dancer, Marie Gierz auf Klara); 3. RSG Umlachtal (Stefanie Manthey auf Rosina, Nora Wohnhas auf Gracia, Chistina Werner auf Gracia)

Alle Ergebnisse gibt es im Internet unter www.fnverlag.de/fn-erfolgsdaten.