Reiter und Fahrer fürs Schützenfest gesucht

Aufgrund der Pandemie sind die Schützenfeste und damit auch die historischen Festzüge in den vergangenen beiden Jahren ausgefallen. Einige Reiter und Fahrer haben das Reiten oder Fahren in dieser Zeit aufgegeben. Die Stiftung Schützendirektion Biberach sucht deshalb für das kommende Schützenfest, insbesondere für die beiden historischen Festzüge am 19. und 24. Juli, noch einige Reiterinnen und Reiter sowie Fahrerinnen und Fahrer, die gerne mit ihren Pferden dabei sein möchten.

Es ist schon etwas Besonderes, mit dem eigenen, prächtig herausgeputzten Pferd in einem wunderschönen historischen Kostüm durch die festlich geschmückte Biberacher Innenstadt zu reiten oder zu fahren. Egal, ob bei der Gruppe der kaiserlichen Reiter, bei den Reisigen, bei den Staufern, ob vor einem imposanten Wagen, zwei- oder mehrspännig gefahren – für viele Reiter und Fahrer bleiben diese Auftritte vor großem Publikum unvergesslich. Viele Reiter und Fahrer sind jahrzehntelang dabei. Zu den besonderen Höhepunkten der Teilnahme am Schützenfest gehört für die Reiter und Fahrer freilich auch das große Lagerleben auf dem Gigelberg im Anschluss an die Festzüge.

Das sollte man können

Die Gelegenheit, selbst auch mit dabei sein zu können bei diesen Festzügen und beim Lagerleben, bietet sich nun beim ersten Schützenfest nach der Pandemie für Reiterinnen und Reiter ab einem Mindestalter von zwölf Jahren. Wer mitreiten möchte, sollte gut reiten können und am besten schon erste Umzugserfahrungen haben, beispielsweise bei Blutritten. Ein Reitabzeichen ist nicht erforderlich. Ähnliches gilt auch für Fahrerinnen und Fahrer: Einen Fahrschein braucht es nicht unbedingt, Erfahrung beim Fahren jedoch schon. Bei den Fahrerinnen und Fahrern sind zudem auch Familienmitglieder als Begleitpersonen willkommen, welche im Umgang mit Pferden geübt sind. Sie begleiten – natürlich ebenfalls in historischen Kostümen – die Gespanne.

Die Pferde, egal ob geritten oder gefahren und ob groß oder klein, müssen vom Temperament und Charakter her geeignet sein, um an einem Umzug teilzunehmen und sollten im besten Fall ebenfalls schon etwas Erfahrung mitbringen. Jedes Pferd benötigt die übliche Tierhalter-Haftpflichtversicherung. Unabhängig davon sind die Teilnehmer der Festzüge über die Stiftung Schützenfest Biberach versichert. Ein Tierarzt und ein Hufschmied sind selbstverständlich vor Ort. Je nach Zuteilung zu den Gruppen können Sättel, Zaumzeug und Geschirre zur Verfügung gestellt werden. Die Aufstellung für die Festzüge ist jeweils zwei Stunden vor Umzugsbeginn, am Dienstag ab 7 Uhr und am Sonntag ab 9 Uhr. Wer zum ersten Mal dabei ist, bekommt einen Paten zur Seite gestellt, der hilft, wenn es Fragen gibt.

Hier werden Fragen beantwortet

Wer Interesse hat oder weitere Fragen, kann sich gerne per E-Mail an die beiden Verantwortlichen der Stiftung Schützendirektion Biberach für die Pferdegestellung, Thomas Zinser und Stefan Hörnle, wenden unter: info@biberacher-schuetzenfest.com

Wer möchte, kann auch direkt zur Einteilung der Reiter und Fahrer kommen. Diese sind am Freitag, 6. Mai, ab 19 Uhr in der Reithalle Moosbeuren sowie am Freitag, 14. Mai, ab 19 Uhr in Rißegg im Gasthaus „Adler“.