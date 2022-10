Reiten, Jugendturnier: Amelie Nieß gewinnt das A**-Springen in Rißegg

Beim Jugendturnier des Reitclubs Rißegg mit 14 Dressur- und Springprüfungen und zahlreichen Finalprüfungen zur Kreismeisterschaft (KMS) des Pferdesportkreises Biberach auf der Reitanlage der Familie Kohler hat Nelly Kohler in der L-Dressur gewonnen. Amelie Nieß entschied das A**-Springen für sich.

Im Dressurwettbewerb ritt Anna Schneider vom gastgebenden Verein zum Sieg, außerdem wurde sie mit ihrem zweiten Pferd Dritte. Der Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp wurde in vier Abteilungen geteilt. In Abteilung eins siegte Kira Drzisga (RVgg Biberach), in Abteilung zwei Anna Schneider (RC Rißegg), in Abteilung drei Mia-Elisa Emsberger (RV Moosbeuren) und in Abteilung vier Leni Daigler (RFV Trochtelfingen). Kreismeisterin in der Kategorie Dressur U14 wurde damit Anna Schneider. In der Dressurprüfung der Klasse A* siegte Julia Prasser (RSC Rupertshof) vor Johanna Rettich (RFV Bad Schussenried). Die höchstdotierte Dressurprüfung des Turniers, eine Dressurprüfung der Klasse L auf Trense geritten, gewann Nelly Kohler vor Victoria Ammann (beide RC Rißegg).

Im Springreiterwettbewerb siegte Thea Witzemann (PS-Team Winterlingen) vor Felix Mayerföls (RFV Bad Schussenried). Damit gewann Amelie Striebel (RV Sulmingen) Gold in der Kategorie Springen U14 der KMS. Beim Stilspringwettbewerb mit einmaligem Stechen siegte Moritz Steimle (RFV Wolfegg). Die letzte Prüfung am Samstag, eine Stilspringprüfung der Klasse A* mit Stechen, gewann Maike Pawlak (RFV Ochsenhausen). Damit war auch die KMS in der Kategorie Springen U18 entschieden. Gold ging an Leonie Nieß (RV Mietingen).

Der Sonntag begann mit einem Dressurreiterwettbewerb, den erneut Anna Schneider für sich entschied. Im Dressurwettbewerb, der ohne Hilfszügel zu reiten war, gewann Sophie Moll (RC Rißegg), die sich damit auch Gold in der KMS-Dressur U16 sicherte. Im Reiterwettbewerb, der in den Gangarten Schritt und Trab geritten wurde, siegte in Abteilung eins Linda Wersching (RC Rißegg), Mira Frasch (Ponyfreunde Biberach) in Abteilung zwei, Sissi-Marie Schendel (RC Bergatreute) in Abteilung drei und Elena-Louise Emsberger in Abteilung vier. Die Allerkleinsten durften ihr Können in der Führzügelklasse unter Beweis stellen. In der ersten Abteilung siegte Felipa Stadler (RFV Bad Schussenried) und in der zweiten Abteilung Emma Schneider (RC Rißegg).

In einer Dressurreiterprüfung der Klasse A* gewann Johanna Rettich. Kreismeisterin Dressur U18 ist damit Noelle Reisch (RFV Bad Schussenried). Im Stilspringwettbewerb mit erlaubter Zeit siegte Katharina Dobler (RFV Hauerz) vor Sophie Moll und Ronja Rolka (beide RC Rißegg). Damit stand Mia Brill (RFV Eberhardzell) als Kreismeisterin im Springen U16 fest. Die höchstdotierte Springprüfung des Turniers, eine Springprüfung der Klasse A**, gewann Amelie Nieß (RV Mietingen), der die schnellste fehlerfreie Runde gelang.

Ergebnisse Kreismeisterschaften PSK Biberach 2022

Springen U14: 1. Amelie Striebel (RV Sulmingen), 2. Elena-Louise Emsberger, 3. Mia-Elisa Emsberger (beide RV Moosbeuren).

Dressur U14: 1. Anna Schneider (RC Rißegg), 2. Mia-Elisa Emsberger, 2. Hanna Ege (beide RV Moosbeuren) und Lisa-Marie Sproll, 3. Amelie Striebel (beide RV Sulmingen).

Springen U16: 1. Mia Brill (RFV Eberhardzell), 2. Nico Joel Emsberger, 3. Emma Voltenauer (beide RV Moosbeuren).

Dressur U16: 1. Sophie Moll (RC Rißegg), 2. Mia Brill (RFV Eberhardzell), 3. Nico Joel Emsberger (RV Moosbeuren).

Springen U18: 1. Leonie Nieß (RV Mietingen), 2. Linn-Sophie Friedmann (RV Moosbeuren)

Dressur U18: 1. Noelle Reisch (RFV Bad Schussenried), 2. Helen Schmid (RVgg Biberach), 3. Ronja Rolka (RC Rißegg).

Die offizielle Ehrung der Kreismeister findet am Samstag, 5. November, in Bad Schussenried statt.