Reitclub Rißegg veranstaltet Jugendturnier

Der Reitclub Rißegg richtet am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Oktober, ein Jugendturniermit 14 Dressur- und Springprüfungen für Kinder und Jugendliche bis maximal 21 Jahren aus. Während die Vormittage für die Dressurprüfungen reserviert sind, wird nachmittags der Springparcours aufgebaut.

Am Samstag beginnt der Turniertag um 8.30 Uhr mit einem Dressurwettbewerb, der mit Ausbindezügeln geritten werden darf. Es folgt ein Reiterwettbewerb über alle drei Grundgangarten. Diese Prüfung ist gleichzeitig Finale der Kreismeisterschaft (KMS) des Pferdesportkreises (PSK) Biberach in der Kategorie Dressur U14. Ab 11.30 Uhr folgen Dressurprüfungen der Klasse A* und der Klasse L*. Ab 15.30 Uhr dürfen die Springreiter ihr Können unter Beweis stellen. Zunächst in einem Springreiterwettbewerb, der auch Finalprüfung der KMS U14 im Springen ist. Anschließend folgt ein Stilspringwettbewerb mit einmaligem Stechen um den Sieg. Den Abschluss des ersten Turniertags bildet eine Stilspringprüfung der Klasse A* mit Stechen. Am Ende dieser Prüfung wird feststehen, wer Kreismeister in der Kategorie Springen U18 LK 5/6 ist.

Der zweite Turniertag beginnt um 9 Uhr mit einem Dressurreiterwettbewerb, der auf Wunsch mit Ausbindezügeln geritten werden darf. Es folgt die Finalprüfung der KMS Dressur U16, ein Dressurwettbewerb, der ohne Hilfszügel zu reiten ist. Ab 10.45 Uhr steht der Reiterwettbewerb Schritt/Trab auf dem Zeitplan. Kurz vor Mittag dürfen im Führzügelwettbewerb die Allerkleinsten ins Dressurviereck. Um 12.30 Uhr werden Reiterinnen und Reiter in einer Dressurreiterprüfung der Klasse A* an den Start gehen. Diese Prüfung ist das Finale für die KMS Dressur U18. Es folgt ein Stilspringwettbewerb mit erlaubter Zeit, das Finale KMS Springen U16. Den Abschluss bildet eine Springprüfung der Klasse A** nach Fehlern und Zeit.