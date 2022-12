Reitclub Rißegg interpretiert Schneewittchen und die sieben Zwerge

Nach der coronabedingten Zwangspause findet in diesem Jahr wieder das Weihnachtsreiten auf der Anlage der Familie Kohler in Rißegg statt. Bei dieser Veranstaltung am Sonntag, 11. Dezember, ab 14 Uhr in der großen Reithalle geht die Reise mit Schneewittchen über die sieben Berge und zu den sieben Zwergen. Der Reitclub Rißegg will am dritten Advent mit märchenhaften Kostümen in einer beleuchteten und geschmückten Halle und mit einer wunderschönen Vorstellung zu Pferd begeistern. Das Programm reicht von Kindern mit Ponyvorstellungen über die erfahrenen Springer über spektakuläre Hindernisse bis hin zum Pas de deux, auf Kandare geritten. Seit Wochen bereiten sich die Akteure vor, nähen, basteln und trainieren. Dabei wächst die Aufregung, und alle Beteiligten freuen sich auf den Moment, wenn es heißt: Vorhang auf für Schneewittchen und die sieben Zwerge. Auch das Reiterstüble hat am 11. Dezember geöffnet. Zum Schluss kommt der Nikolaus und verteilt Geschenke an die Kinder. Der Eintritt ist frei. Wie in den vergangenen Jahren werden Spenden der Zuschauer gesammelt, die dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst der Caritas Biberach/Bad Saulgau zugutekommen.