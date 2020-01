Reisende aufgepasst: Wie die Jugendkunstschule den Biberacher Bahnhof verschönern möchte

Schaustelle Bahnhof – das Programm

Mit dem Projekt „Tape Art“ startet die Juks ihr Großprojekt rund um den Bahnhof. Die Vernissage zur Ausstellung beginnt am Freitag, 7. Februar, um 18 Uhr. Die Theaterperformance „Der Mann mit dem Gedächtnis“ ist jeweils am Dienstag, 11. und 18. Februar, um 18 Uhr zu sehen. Zum Blauen Salon lädt die Juks am Donnerstag, 26. März, um 20 Uhr in die Bahnhofshalle ein. Die nächste Theaterperformance findet am 18. und 19. April statt. Eine Wald-Installation ist ab 23. April vorgesehen. Bis August plant die Juks viele Aktionen im Bahnhof, es gibt zum Beispiel noch eine „Pink-Club-Night“ mit Kunst, Tanz, Theater und DJing. Das komplette Programm gibt es online unter: www.juksbiberach.de