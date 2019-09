Reisen für Menschen mit und ohne Behinderung

Einfach mal Urlaub machen – das ist für Menschen mit Handicap oft gar nicht so einfach. Deswegen schnürt der Biberacher Verein fiB (familienunterstützende integrative Behindertenarbeit) jedes Jahr ein paar Reisepakete, die für Menschen mit und ohne Behinderung gut machbar sind. Dieses Jahr konnte man zwischen Sommerfreizeiten im Süden, in Belgien oder Touren im Ländle wählen. Das passte zu ganz unterschiedlichen Bedürfnissen und Menschen. Und die waren auch dabei: insgesamt 104 Teil Teilnehmer zwischen acht und 62 Jahren. 50 Betreuer haben sich dafür engagiert, dass es überall etwas zu lachen, zu erleben und hinterher zu erzählen gab. Finanzielle Unterstützung gab es von der Aktion Mensch und aus dem Landesjugendplan, so konnte fiB die Beiträge für die Teilnehmer im bezahlbaren Bereich halten.

Das Wichtigste für so eine Freizeit: ein gemütliches Zuhause, in dem sich alle gut zurechtfinden. In Gradoli, Camaiore und Ouffet waren es Ferienhäuser, in Murrhardt ein Selbstversorgerhaus des Kreisjugendrings Rems-Murr. Allesamt boten sie viel Platz in großen Mehrbettzimmern. Solche großen Schlafquartiere haben ein paar Nebenwirkungen. Zum einen das unerklärliche Klamotten-Phänomen: Jacken, Socken und Shirts fehlen – und tauchen in Räumen wieder auf, wo sie niemals sein dürften. Am besten, man wirft alles Herrenlose mal auf einen Haufen und verteilt es neu. Und wenn nachts immer zu viel gequasselt wird, ist irgendwann mal Mittagsschlaf für alle fällig.

In allen fünf Freizeiten wurde auch selbst gekocht – miteinander, das macht ja schließlich Spaß. Lasagne, Kässpätzle oder Kartoffelsalat schmecken dann auch viel besser. Eine der Gruppe hat übrigens herausgefunden, dass man für Lasagne keine Auflaufformen braucht. Geht auch in einer großen Kipp-Pfanne. Die ist hinterher nach etwa 60 Minuten Aufwand auch wieder sauber.

Einige Gruppen waren mit Motto unterwegs: „fiB for future“ oder „Alles im grünen Bereich“ zum Beispiel. Dazu passend wurde Mode aus Müll gebastelt, samt Modenschau. Man kann aus Müll auch Instrumente bauen.

Ein eher ungeplanter Programmpunkt ergab sich in Murrhardt. Das Ferienhaus dort litt unter einer Mückenplage. Das Team schaffte einfach 20 Fliegenklatschen an, einen Nachmittag lang waren alle Teilnehmer emsig auf der Jagd. Und dann war Ruhe. Hinzu kamen echte Freizeit-Klassiker: die Disco zum Mittanzen und Mitgrölen, es wurde gebatikt, es ging auch zum Baden und auf einen Indoor-Spielplatz. Aus Murrhardt bot sich ein Ausflug ins Blühende Barock nach Ludwigsburg an. Ebenso auch ins Stadion nach Stuttgart, wo die Gäste aus Biberach ganz feierlich zu Musik einlaufen durften und später auf der Pressetribüne Platz nahmen.