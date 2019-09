Reise in die Partnerstadt Biberachs

Eine 14-köpfige Biberacher Gruppe hat eine Entdeckungsreise nach Georgien unternommen. Dabei erkundete sie als Erstes die Biberacher Partnerstadt Telawi.

Der Stadtrundgang umfasste eine Reihe von Institutionen, die seit vielen Jahren von Biberach aus unterstützt werden, wie beispielsweise die Feuerwehr, das Krankenhaus, die Musikschule und die Schule mit Deutsch als erste Fremdsprache.

Eine von Rainer Etzinger, Ehrenbürger von Telawi, und Manana Inaschwili ausgearbeitete Route führte die Gruppe zu besonderen Zielen: Kirchen, Klöster, Wehrdörfer, Königsresidenzen und Burgen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Reise waren Bergwanderungen und eine abenteuerliche Fahrt mit dem Jeep über den fast 3000 Meter hoch gelegenen Abano-Pass nach Omalo und nach Dartlo, einer uralten Siedlung. Alle Anstrengungen wurden belohnt durch einmalige Aussichten.

Die kulinarischen Genüsse waren ein weiterer Höhepunkt der Reise. Ein Besuch bei einer Weinkellerei machte allen bewusst, dass der erste Wein vor rund 8000 Jahren in Georgien gekeltert wurde. Der Wein lagert in einem tönernen, in die Erde eingelassenen, bis 2000 Liter fasssenden Gefäß (Kwewri). Die Gastfreundschaft und das Essen haben die Biberacher Gruppe beeindruckt.

Auch die Herstellung des georgischen Biers konnten die Biberacher Gäste in einer selbst erbauten Brauerei bestaunen. Die Fahrt endete in Tiflis, der Hauptstadt Georgiens. Neben exotischen Neubauten sind viele Gebäude zu sehen, bei denen orientalische, russische und europäische Einflüsse sichtbar sind.

Das Finale bildete ein Ausflug zu einem Höhlenkloster nahe der aserbaidschanischen Grenze.