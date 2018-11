Reinstetten holt zweiten Sieg

Der SV Sulmetingen ist durch seinen 2:0-Sieg gegen die TSG Achstetten in der Fußball-Bezirksliga Riß bis auf einen Punkt an den VfB Gutenzell aufgerückt. Einen Rückschlag erlitt dagegen wieder der SV Ringschnait, der auf dem Kunstrasenplatz in Biberach gegen den SV Baltringen den Kürzeren zog. Aufsteiger Ummendorf kam im Derby gegen den SV Eber-hardzell zwar zu einem 1:1, hat nach dem klaren 4:0 des SV Reinstetten in Kirchberg aber nun trotzdem die rote Laterne.

SV Ringschnait – SV Baltringen 2:4 (0:4). Die Partie sah zwei grundverschiedene Hälften, am Ende reichte es den Gästen zum Sieg. Nach dem frühen 0:1 durch Eugen Bangert (8.) hatte Martin Sowa die Möglichkeit Ausgleich. Zwischen der 30. Minute und dem Halbzeitpfiff verlor der SVR jedoch völlig den Faden und machte es Halil Ayan (32.) beim 0:2 sehr leicht. Nach einer starker Einzelaktion markierte Ilyas Aksit (33.) das 0:3 und Halil Ayan (45.+2) nutzte einen an Aksit verwirkten Elfer zum 0:4. Joshua Steinmayer (46.) gelang per Kopf das 1:4, danach vergab man Chancen im Minutentakt. Nach dem 2:4 durch Stefan Grell (60.) nach Vorarbeit von Sowa/Münst keimte Hoffnung auf, mehr ließen die Gäste, bei denen Halil Ayan mit einem Elfer noch an SVR-Keeper Wursthorn scheiterte, nicht zu. Bes. Vork: Gelb-Rot Manuel Schlichthärle (84./SVR).

SV Baustetten – SV Dettingen 1:0 (1:0). Der Aufsteiger bot gegen den über weite Strecken enttäuschenden Gast eine gute Vorstellung. In der ersten Halbzeit waren die Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft und hatten ein klares Chancenplus, trotzdem musste man bis kurz vor der Halbzeit auf einen Treffer warten. Nico Schmidberger behauptete sich am Flügel gut, seine Hereingabe nutzte Martin Schick (41.) per Direktabnahme zum 1:0. Die Gäste ließen lediglich bei Eck- oder Freistößen so etwas wie Gefahr aufkommen, aus dem Spiel heraus kamen die mit sich selber unzufriedenen Gäste zu kaum einer echten Tormöglichkeit. Tobias Spähn hatte für den SVB noch eine hochkarätige Chance zum 2:0. Die einzige Gästemöglichkeit vereitelte Florian Raia nach einer verunglückten Aktion eines SVB-Akteurs.

Olympia Laupheim II – SV Steinhausen 2:2 (0:1). Die Partie stand unter einer hervorragenden Schiedsrichterleistung und endete mit einem leistungsgerechten Remis. Die Gastgeber hatten in der ersten Hälfte etwas mehr Ballbesitz, wurden aber nach einem missglückten Einwurf von den schnell umschaltenden Gästen durch das 0:1 von Philipp Borner (18.) bestraft. Gute Chancen von Patrick Hanisch und Raphael Geiger ließ die Olympia vor der Pause noch liegen, kam dann aber mit weitaus mehr Zug aus den Kabinen. Patrick Hanisch (47.) markierte gleich nach dem Wechsel das 1:1 und bereitete das 2:1 von Altun Tekin (79.) mit Querpass vor. Eine unglückliche Kopfballverlängerung eines Laupheimer Abwehrspielers ins eigene Tor brachte das 2:2 (88.).

TSV Ummendorf – SV Eberhardzell 1:1 (1:0). Die personell stark geschwächte Heimelf ging im gut besuchten Umlachtal-Derby mit einer defensiven Marschroute ins Spiel und hatte den besseren Start. Nach einem gut vorgetragenen Konter war Christian Herth (10.) per Direktabnahme erfolgreich. Zwei weitere hochkarätige Chancen ließen die Gastgeber bis zur Pause ungenutzt und sahen sich nach dem Wechsel einem immer besser werdenden Gast ausgesetzt. Manuel Buschmann (50.) sah beim TSV die Gelb-Rote Karte, die Führung rettete aber zunächst TSV-Keeper Ralf Höhn, der einen Foulelfmeter von Luca Mühlbach parierte. Der vehement auf den Ausgleich drückende SVE war durch Matthias Rehm (83.) per Kopf letztlich doch noch zum 1:1 erfolgreich.

SV Sulmetingen– TSG Achstetten 2:0 (1:0). Marc Scheffold (10.) köpfte die Gastgeber nach einer Flanke von Marco Hagel zum 1:0. Danach zog sich die Heimelf etwas zurück und überließ den Gäste Feldvorteile, die aber daraus kein Kapital schlagen konnten. Knackpunkt der Partie war in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, als SVS-Keeper Patrick Roth einen von Benjamin Speidel getretenen Foulelfmeter mit den Fingerspitzen noch an den Pfosten lenken konnte. Die Heimelf kam zu Beginn der zweiten Hälfte wieder besser ins Spiel, Tolga Sakarya (52.) schloss die gute Vorarbeit von Timo Bayer zum 2:0 ab. In der Schlussphase ließ die Heimelf nichts mehr anbrennen.

TSV Kirchberg – SV Reinstetten 0:4 (0:3). Die Platzherren erwischten einen rabenschwarzen Tag, die Gäste einen Traumstart. Jan Binanzer (1.,3.) war zunächst mit einem trockenen Linksschuss aus zehn Metern zum 0:1 erfolgreich und nutzte dann den Ausrutscher von TSV-Spielertrainer Philipp Lang eiskalt zum 0:2 aus. Tome Ilievski (12.) schockte die Heimelf mit einem direkt verwandelten Freistoß in Nähe der Seitenauslinie dann endgültig. Die Gastgeber fanden nicht mehr ins Spiel. Die Hoffnung auf eine Besserung für die Gastgber schob der SVR gleich nach dem Wechsel einen Riegel vor. Philipp Kolb (50.) konnte aus drei Metern nach starker Vorarbeit von Robin Kammerlander zum 0:4 einnetzen. Weitere gute Chancen, darunter einen Lattenkracher von Marco Matzkat, ließ der SVR ungenutzt.