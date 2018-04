Reinstetten geht im Derby leer aus

Der SV Alberweiler II hat in der Frauenfußball-Regionenliga VI das Derby gegen den SV Reinstetten gewonnen. Bellamont siegte am 19. Spieltag auswärts.

SV Alberweiler II – SV Reinstetten 4:1 (1:0). Das Derby begann kampfbetont. Die Heimelf ging durch Jana Scheffold mit 1:0 in Führung (30.). Nach der Halbzeit kamen die Gäste besser ins Spiel, Aylin Rapp besorgte per Foulelfmeter das 1:1 (63.). Im direkten Gegenzug erzielte Dragana Rodic das 2:1 für den SVA II (65.). Erneut Rodic war es, die auch das 3:1 markierte (68.). Den 4:1-Endstand stellte Melanie Wenger durch einen verwandelten Elfmeter her (73.). Das nächste Spiel des SVA II findet am Mittwoch, 18. April (19 Uhr) in Fronreute statt.

SV Maierhöfen-Grünenbach – FC Bellamont 1:2 (0:2). Den ersten Angriff des FCB schloss Vanessa Gapp auf Pass von Mara Eschbach zum 0:1 ab. Bellamont blieb am Drücker, Mara Eschbach erhöhte auf 0:2 (18.). Danach entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Nach der Pause kam der Gastgeber direkt zum glücklichen 1:2. Beim FCB schwanden immer mehr die Kräfte, immerhin war es das dritte Spiel binnen sechs Tagen. Dennoch ging Bellamont als Sieger vom Feld.

FC Bellamont – SV Bergatreute 4:3 (3:0). Im Nachholspiel erwischte Bellamont den besseren Start und Anna Birk erzielte das 1:0 (22.). Der FCB ließ nicht locker, Anna Birk (30.) und Regina Kiekopf (35.) bauten die Führung auf 3:0 aus. Nach dem Seitenwechsel konnte Bellamont nicht mehr an die Leistung der ersten 45 Minuten anknüpfen, verlor die entscheidenden Zweikämpfe, und Bergatreute stellte mit drei schnellen Toren das Spiel auf den Kopf. In der 69. Minute war es dann aber Regina Kiekopf, die das 4:3-Siegtor für Bellamont erzielte.