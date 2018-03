Reine Kopfsache

Die Ausstellung „Kopfsache“ mit Diplomarbeiten angehender Grafik-Designer des Hauchler Studio ist noch bis 20. Februar zu sehen. Bei der Vernissage waren über 170 Personen anwesend, die die ausgestellten Designer-Arbeiten in mit hunderten von Wollfäden themengerecht versponnen Ausstellungsräume bewunderten.

Designdozent Walter Rogger unterstrich, dass die Biberacher private Fachschule seine Design-Absolventen auf hohem Niveau ausbilde. Neben den umfangreichen Prüfungen sei die Erstellung der Hauchler-Diplomarbeit eine über die staatlichen Lehrpläne hinausgehende Aufgabe im dritten Jahr des Berufskollegs. Das Motto wählt die Abschlussklasse selbst. Jedem angehenden Grafik-Designer war freigestellt, wie er das Thema visualisiert, medial umsetzt und bis zu einem Prototypen realisiert. Ziel der Diplomarbeiten sei es, im Rahmen einer praktischen Projektarbeit den besten Start in das Berufsleben zu ermöglichen, ausgezeichnet durch Qualität, technisches Know-How und vor allen Dingen individuelle und eigenständige Schaffenskraft. Im Laufe der vergangenen Jahre sei die Qualität der Diplomarbeiten weiter gestiegen und könne, so die Meinung der anwesenden Besucher, durchaus mit Bachelor-Arbeiten der Designer-Hochschulen mithalten. Auch Teamleistung sei eine Herausforderung für die gesamte Klasse, sollten doch normale Klassenzimmer in geistig versponnene Ausstellungsräume transformiert werden. Nach den Faschingsferien wird die praktische Diplomarbeit noch als schriftliche Projektarbeit dokumentiert und präsentiert sowie einem Fachgespräch unterzogen.

Kopfsache – ein Thema das viel Interpretationsspielraum zulässt und somit der Kreativität und Erlebniswelt der Jugendlichen entgegenkommt. Darstellungen der „Kopfsache“ mittels Sport, Frisuren und Haarcoloration, Hüten, Behauptungen, Emotionen bis hin zu Psychosen sind zu entdecken.