Reinalter informiert sich über die Lage der Metall- und Elektroindustrie

Anja Reinalter, Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90/Die Grünen, hat sich zum Informationsgespräch mit Verantwortlichen der Südwestmetall Bezirksgruppe Ulm, dem für ihren Wahlkreis zuständigen Arbeitgeberverband der Metall- und Elektroindustrie getroffen. Neben einem Austausch mit Peter Fieser, Vorsitzender der Bezirksgruppe Ulm des Arbeitgeberverbands Südwestmetall, und Götz A. Maier, Geschäftsführer der Bezirksgruppe, über den Werdegang und die politische Arbeit von Anja Reinalter in Berlin ging es um die Ergebnisse der aktuellen Konjunkturumfrage von Südwestmetall Ulm.

Fieser sprach die zum einen erfreulich positiven Ergebnisse der Umfrage unter den 142 Mitgliedsunternehmen an, die die positive Entwicklung auch im schwierigen Marktumfeld im Jahr 2021 widerspiegeln. „Trotz den enormen Unsicherheiten bei Lieferketten, Materialbeschaffung, Preisentwicklung oder auch Energiekosten gibt es viele positive Signale“, so Fieser. Gleichzeitig, ergänzte Maier mit Verweis auf die weiter mehr als 20 Prozent der Betriebe in Kurzarbeit, dass das vergangene Jahr alles andere als leicht gewesen sei. Die weiter hohe Investitionsquote der Unternehmen wiederum gab Reinalter die Gelegenheit, auf die Förderung des Bundes bei Investitionen in den Bereichen Digitalisierung, Forschung, aber auch Aus- und Weiterbildung zu verweisen.

Letzteres ist eines der wichtigsten Themen der politischen Arbeit der Abgeordneten als Mitglied im Bundestagsausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgeabschätzung. So waren die drängenden Probleme des Fachkräftemangels für die Unternehmen ein weiterer zentraler Gesprächspunkt. Götz A. Maier betonte, dass bereits heute aufgrund auftretender Personalengpässe im produzierenden Gewerbe die reine Produktionsleistung aufs Niveau von 2015 zurückgegangen sei. Gerade hier, so Reinalter, sei es wichtig, die Berufsorientierung zu stärken und zu verbessern. Sie verwies darauf, „diese Berufsbilder wieder erlebbar zu machen, um einen Einblick in die Berufswelt geben zu können“ – was während der vergangenen Pandemie-Jahre schwierig war.

Peter Fieser fasst die Lage in den Unternehmen zusammen: „Die Unternehmerinnen und Unternehmer sind weiter guten Mutes, sehen aber auch das Risiko und die Unsicherheiten aus den aktuellen Entwicklungen.“ Anja Reinalter nahm den Ball auf und versprach, die Anregungen und Hintergrundinformationen aus diesem Gespräch in ihre Entscheidungen einfließen zu lassen, um auch weiterhin die positive wirtschaftliche Entwicklung in der Region mit ihrer Arbeit zu unterstützen.