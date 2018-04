Regionale Stiftung „Kinder in Not“ feiert zehn Jahre

Das Kuratorium und der Beirat der regionalen Stiftung „Kinder in Not“ haben am Samstag zur Jubiläumsfeier in das Bischof-Sproll-Bildungszentrum nach Rißegg eingeladen. Die Stiftung feierte ihren zehnten Geburtstag und viele Unterstützer, Spender, Kooperationspartner und Vertreter von Beratungsstellen, Ämtern, Politik und Kirchen sind gekommen.

Pater Alfred Tönnis und CaritasRegionalleiter Peter Grundler begrüßten als Vertreter des Stiftungskuratoriums die Besucher und berichteten, was vor zehn Jahren der Auslöser zur Gründung der Stiftung war – nämlich konkrete Hilfeanfragen für Kinder in einer Notsituation, bei der andere Institutionen oder staatliche Hilfen nicht helfen konnten. Daraus wurde eine Stiftungsinitiative mit inzwischen 16 Kuratoriums- und Beiratsmitgliedern aus allen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe. Diesen rückblickenden Dank an alle Beteiligten beendete Pater Alfred Tönnis mit einer kurze Andacht.

Danach übernahm Corinna Palm in bewährter Weise die Moderation des Abends. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Norbert Zeidler machte sie symbolisch den Weg frei für einen tollen, akrobatischen Auftritt der „Beaverettes“, den Cheerleadern des Football-Teams „Biberach Beavers“. Diese unterstützen die Kinderstiftung mit ihrem „Charity Bowl“ seit Jahren. Der Auftritt lies die neue Aula erbeben und sorgte gleich zu Beginn für ein Highlight.

Kinderarmut gibt es überall

Jana Liebl vom Beirat informierte zusammen mit Peter Grundler mit einer Präsentation anhand von anonymisierten Beispielen der Hilfegewährung über die Arbeit der Stiftung. Aktuell konnte in den zehn Jahren 880 Kindern bei 265 Hilfeanfragen geholfen werden.

Zwei große Projekte, die von der Kinderstiftung unterstützt werden, wurden von den jeweiligen Verantwortlichen vorgestellt: Wolfgang Hönig von der St. Fidelis Jugendhilfe erläuterte das Projekt „Geschwisterzeit“, ein Freizeitangebot für Geschwister von Kindern mit Behinderung oder chronischer Erkrankung; Nelli Wilhelm von der Caritas Biberach berichtete über die U25-Suizidprävention, ein Onlineportal für suizidgefährdete Jugendliche.

Die Stiftung lebt von der Solidarität derer, die finanzielle Unterstützung geben und von denen, die Hilfeanfragen vermitteln. Corinna Palm bat die anwesenden Unterstützter und Hilfevermittler sich zu erheben, um einen Eindruck zu bekommen, wie viele der Anwesenden so mit der Stiftung verbunden sind. Nahezu die Hälfte der Gäste erhob sich; ein eindrückliches Beispiel für das Miteinander. Manche dieser Unterstützer begleiten die Stiftung schon seit der Gründung, so zum Beispiel Heike und Thilo Schneider, die den Erlös ihres alljährlichen Leder- und Pelzflohmarkts der Stiftung überlassen.

Die Arbeit der Stiftung ist eingebunden in die Initiative des Caritasverbands der Diözese Rottenburg-Stuttgart „Mach dich stark für benachteiligte Kinder“. Diözesancaritasdirektor Pfarrer Oliver Merkelbach beschrieb deren Zielsetzung: Den Kindern Chancen zur Teilhabe zu ermöglichen und sie in schwierigen Lebenssituationen zu begleiten. Das deckt sich mit dem Anliegen der Stiftung „Kinder in Not“. Zudem betonte Merkelbach, dass es nicht sein darf, dass in einem reichen Land wie Baden-Württemberg es nach wie vor Kinderarmut und mangelnde Chancen für Kinder aus benachteiligten Familien gibt. Hier braucht es die Anstrengung von Politik, Verbänden, Stiftungen, um Abhilfe und Chancengerechtigkeit für Kinder bei uns zu schaffen.

Voller Einsatz war gefragt, als Pfarrer Merkelbach darum bat, ein Riesenpuzzle auf der Bühne zusammenzusetzen. Landtagsabgeordneter Thomas Dörflinger, Oberbürgermeister Norbert Zeidler und Sozialdezernentin Petra Alger, die Kuratoriums- und Beiratsmitglieder und vor allem die anwesenden Kinder und Jugendlichen lösten die Aufgabe souverän. Am Ende stand in großen Buchstaben „Mach dich stark“ auf der Bühne.

Wer dachte, nach dieser Anstrengung könnte er sich ausruhen, täuschte sich. Denn Corinna Palm gelang es mühelos, zum kulturellen Teil des Abends überzuleiten und fünf gutaussehende Männer – die A-cappella-Gruppe „Die Gaier“ – auf die Bühne zu holen. Was dann folgte war ein genialer Auftritt mit viel Humor und großer Sangeskunst. Mit viel Applaus und Zugaben beendeten „Die Gaier“ ihren Auftritt – und nicht zu vergessen, spendeten zehn Euro pro verkaufter CD an die Stiftung „Kinder in Not“.

Abschließend dankte Kuratoriumsmitglied Wolf-Dieter Korek den Gästen, den Verantwortlichen des Bischof-Sproll-Bildungszentrums sowie dem Vorbereitungsteam für die gelungene Jubiläumsveranstaltung. Bei Getränken, Imbiss und vielen Gesprächen klang der Abend aus.