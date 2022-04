Regionale Probleme nachhaltig lösen

Kreative Ideen für mehr Nachhaltigkeit in der Region Biberach und Ulm/Neu-Ulm gesucht: Die Städte Ulm, Neu-Ulm und Biberach haben sich mit den vier Hochschulen Universität Ulm, Technische Hochschule Ulm, Hochschule Biberach und Hochschule Neu-Ulm zusammengetan, um im Rahmen des Verbundprojekts „StartupSÜD“ nachhaltige Lösungen für konkrete Probleme aus der Region zu entwickeln. „24 h für deine Region“ heißt die Veranstaltung, die am 29. und 30. April von der Hochschule Neu-Ulm ausgerichtet wird. Anmeldeschluss für die Studierenden ist der 12. April.

Nachhaltigkeit ist ein Begriff, der aktuell geradezu inflationär genutzt wird und schon fast zum Modewort verkommt, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Hochschule Biberach. Dabei hat sowohl in der Gesellschaft als auch in der jungen Wirtschaft längst ein Umdenken stattgefunden. Wirtschaftliche Rentabilität ist heute nicht mehr die einzige Rechnung, die für Unternehmen aufgehen muss – genauso wichtig sind soziale oder ökologische Aspekte.

Auch die Städte und Kommunen im Raum Donau-Iller-Riß wollen Nachhaltigkeit nicht nur propagieren, sondern eine nachhaltige Zukunft der Region ermöglichen. Um dies zu realisieren, haben sich die Städte Ulm, Neu-Ulm und Biberach mit den vier Hochschulen Universität Ulm, Technische Hochschule Ulm, Hochschule Biberach und Hochschule Neu-Ulm zusammengetan, um mit „StartupSÜD“ Lösungen für Probleme aus der Region zu entwickeln.

In nur 24 Stunden sollen mit Hilfe neuer Arbeitsmethoden wie Design Thinking und Prototyping originelle Lösungen für regionale Herausforderungen von den Studierenden der Verbundhochschulen erarbeitet werden. Ob Fair Trade, Grünflächengestaltung oder Upcycling und Kreislaufwirtschaft, den kreativen Ideen zum Motto „Nachhaltigkeit in der Region Ulm/Neu-Ulm und Biberach“ sind keine Grenzen gesetzt, heißt es in der Mitteilung weiter. Die konkreten Aufgabenstellungen liefern neben den Städten auch die Partner „Lokale Agenda Ulm 21“ und „Haus der Nachhaltigkeit“.

Um die Schlagkraft durch unterschiedliche Kompetenzen noch zu erhöhen, werden die Teams aus den vier Hochschulen interdisziplinär zusammengestellt. Zudem werden sie von Coaches aus dem „StartupSÜD“-Team begleitet und mit Fachexpertise aus den Hochschulen unterstützt. Ziel ist, die besten Ideen und Projekte auch nach den „24 Stunden“ durch eine Kooperation zwischen den Partnern und Studierendenteams weiter zu verfolgen. Eingeladen sind dafür alle Studierenden der Verbundhochschulen, ganz egal, in welchem Stadium des Studiums sie sich befinden oder welches Fach sie belegen.