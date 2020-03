Regionale Firmen helfen Landkreis mit Schutzausstattung aus

Auf den Aufruf von Landrat Heiko Schmid an die Betriebe und Unternehmen im Landkreis Biberach hin sind beim Landratsamt bisher 1200 Schutzmasken und 5000 Schutzanzüge eingegangen. Das teilt Bernd Schwarzendorfer, Pressesprecher des Landratsamts, auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit.

„Das Land hat uns am vergangenen Freitag 2500 FFP-2-Masken und 5000 Handschuhe geliefert, die wir nach individueller Rücksprache bedarfsorientiert an die Hausärzte und Pflegeeinrichtungen verteilen. Ein Teil der Lieferung ging entsprechend der Landesvorgaben auch an die Klinik“, so Schwarzendorfer weiter.

Weitere Lieferung wird im April erwartet

Der Landkreis erwarte darüber hinaus weitere Lieferungen des Landes. Ferner habe Landrat Schmid per Eilentscheidung entschieden, 50.000 FFP-2-Schutzmasken und 10.000 Schutzanzüge als Landkreis zu kaufen. Der Auftrag mit einem Volumen von mehr als 400.000 Euro sei am vergangenen Freitag erteilt worden.

Schmid sei es wichtig, als Landkreis selbst eine aktive Rolle bei der Beschaffung von Schutzausrüstung einzunehmen. „Eine erste Teillieferung erwarten wir Mitte/Ende April. Im Moment kümmert sich das Amt für Brand- und Katastrophenschutz sehr intensiv, weitere Schutzausrüstung zu beschaffen und zu kaufen“, so Schwarzendorfer.