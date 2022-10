Regionaldialog mit Landkreis und Stadt

Wie steht es um die Nachhaltigkeit in der Region und wie kann ein nachhaltiges Wirtschaftssystem tatsächlich funktionieren? Diese beiden Fragestellungen stehen im Mittelpunkt der Abendveranstaltungen der Nachhaltigkeitstage an der Hochschule Biberach (HBC), die sich auch an die Bürgerinnen und Bürger in der Region richtet. Laut Mitteilung der HBC diskutieren am Mittwoch, 19. Oktober, Landrat Mario Glaser und Baubürgermeister Christian Kuhlmann gemeinsam mit Hochschulkanzler Thomas Schwäble sowie Iris Ege von der Energieagentur Biberach und der Verfassten Studierendenschaft, wie es am Standort Biberach um die Klimaneutralität steht, welche Hindernisse es gibt - und welche Chancen. Dabei soll das Publikum in besonderer Weise beteiligt werden und seine Wünsche und Erwartungen in die Diskussion einbringen, teilt die Hochschulleitung mit. Die Veranstaltung im Campus Stadt beginnt um 19 Uhr.

Für die Ringvorlesung im Audimax der Hochschule am Donnerstag, 20. Oktober, die HBC den Schweizer Ökonom Dr. Mathias Binswanger gewinnen, heißt es. Binswanger ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten und Privatdozent an der Universität St. Gallen sowie Autor zahlreicher Bücher. Sein Thema im Rahmen der Nachhaltigkeitstage um19 Uhr: „Der Wachstumszwang. Warum die Wirtschaft ohne Wachstum nicht funktioniert und was dies für die Umwelt bedeutet“. In seinem Vortrag wird er über den Zusammenhang von Wirtschaftswachstum und Umweltproblemen sprechen, Hintergründe erläutern und aufzeigen, wie ein modernes Wirtschaftssystem nachhaltiger gestaltet werden kann.

Seine These: Wächst die Wirtschaft, kann eine Mehrheit der Unternehmen Gewinne erwirtschaften und ist wirtschaftlich erfolgreich. Bleibt das Wachstum jedoch über mehrere Jahre aus, machen immer mehr Unternehmen Verluste und verschwinden vom Markt. Auf diese Weise gerate die Wirtschaft in eine Abwärtsspirale mit steigenden Verlusten, sinkender Nachfrage und wachsender Arbeitslosigkeit, aus der man nur mit Wachstum wieder herauskomme. Somit gebe es zwei Alternativen: Wachstum oder Schrumpfung – und damit einen Wachstumszwang.