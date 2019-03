Regio-S-Bahn: Biberacher Landrat ärgert sich über Alb-Donau-Kreis

In der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses des Landkreises Biberach hat sich Landrat Heiko Schmid erneut zum Thema Regio-S-Bahn geäußert. Er stellte klar, dass er bei diesem Thema ebenfalls schon gerne weiter wäre und kritisierte manch öffentliche Äußerungen einzelner Kreisräte aus dem Alb-Donau-Kreis (SZ berichtete). Alexander Baumann (CDU) kommentierte das Projekt zum Beispiel folgendermaßen: „Es ist eine Dokumentation des Stillstands.“ Schmid räumte in der Sitzung am Mittwoch ein: „Es ist viel in Bewegung und wir haben auch schon einiges erreicht. Jetzt müssen wir unsere ganze Kraft in das große Gemeinschaftsprojekt legen, statt uns gegenseitig öffentlich zu kritisieren.“

Die Regio-S-Bahn ist eines der wichtigsten verkehrspolitischen Projekte der Region im öffentlichen Nahverkehr: Es soll ein Nahverkehrssystem entstehen, das Reisende zuverlässig von A nach B bringt. Dafür sollen verdichtete Fahrpläne und eine optimale Vernetzung mit weiteren barrierefreien Haltepunkten in der Region sorgen.

Folgende Erfolge gibt es mittlerweile zu verzeichnen: Mit der DB-Netze und dem Land gibt es eine Vereinbarung, dass die beiden Regio-S-Bahn-Haltestellen Biberach Nord und Ummendorf berücksichtigt werden sollen. „Wir haben außerdem vom Verkehrsministerium eine mündliche Zusage, dass die im Landeskonzept bis Aulendorf vorgesehene Regionalbahn zur Regio-S-Bahn verdichtet werden kann“, so Schmid. „Damit haben wir ein große Zwischenziel erreicht, die Regio-S-Bahn wird bis Aulendorf verkehren.“ Ein optimaler weiterer Halt wäre für Landrat Schmid auch in Unteressendorf: „In der anstehenden Untersuchung des Verkehrsministeriums soll der Halt berücksichtigt werden.“

In diesem Zug übte Kreisrat Hans Petermann (Freie Wähler Vereinigung) Kritik an der Donaubahn, die ebenfalls Teil des Projekts Regio-S-Bahn ist. „Wir behandeln die Donaubahn ganz schön stiefmütterlich, das ist für mich völlig unverständlich.“ Er forderte unbedingt Verbesserungen am Bahnhalts Herbertingen: „Das ist für uns Riedlinger ein wichtiger Umsteigepunkt“, so Petermann. „Man muss unbedingt bis Herbertingen denken.“ Ebenso wichtig sei ein Bahnhalt in Ertingen“ und in Zwiefaltendorf. Landrat Heiko Schmid versprach, dies bei den Planungen mit aufzunehmen. „Wir werden sehen, was sich alles umsetzen lässt.“ Offizieller Start des Projekts Regio-Süd-Bahn soll im Juni erfolgen.