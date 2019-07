Gerade tut sich einiges in der Biberacher Gastronomie-Szene. Heimlich, still und leise hat Ekaterina Möller das neue Café Schimpanski direkt am Marktplatz eröffnet. Was sich sonst noch alles tut.

plus Mit Schwäbische Plus weiterlesen Dieser Inhalt steht exklusiv für unsere Plus-Abonnenten zur Verfügung. So erhalten Sie unbegrenzten Zugriff zu allen Inhalten: Jetzt für 0,99 € testen Sie sind bereits Abonnent?

Hier einloggen