Referent wirbt für Parks mit essbaren Wildpflanzen

Unter dem Titel „Zukunftschance essbare Wildpflanzen“ referiert Markus Strauß am Dienstag, 3. März, ab 20 Uhr im Martin Luther Gemeindehaus, Waldseer Straße 20, in Biberach. Der Biologe plädiert für das Anlegen solcher Parks in der Nähe von Wohngebieten.

Seit Anbeginn der Menschheit vor mehr als zwei Millionen Jahren bildeten essbare Wildpflanzen unsere Lebensgrundlage, heißt es in der Pressemitteilung zu dem Vortrag. Erst mit der Einführung der Landwirtschaft und vor allem im Zuge der industriellen Revolution ging dieses archaische Erfahrungswissen fast gänzlich verloren. Erst heute wird uns in zunehmender Weise dieser Verlust an Lebensqualität bewusst. Die von Strauß initiierte Stiftung „Essbare Wildpflanzen Parks“ zeigt hier Lösungen auf: In möglichst siedlungsnah gelegen Parks kann sich die Bevölkerung selbst versorgen. Darüber hinaus versteht sich „Essbare Wildpflanzen Parks“ auch als Bildungsstätte und sozialer Treffpunkt. Hier kann das sichere Erkennen der Wildpflanzen und deren Zubereitung von fachkundigen Beratern erlernt werden. „Essbare Wildpflanzen Parks“ stehen für alle offen und dienen damit auch dem sozialen Ausgleich.

Markus Strauß zeigt in seinem Vortrag, wie essbare Wildpflanzen in unser Leben integriert und ein neuer artgerechter Umgang mit uns selbst und der Natur gefördert werden kann. Der Referent ist studierter Geograf, Geologe sowie Biologe. Forschungsprojekte führten ihn nach Südamerika, zum Himalaya (Nepal) und nach Indonesien. Seit seinem langjährigen autarken und naturnahen Leben beschäftigt er sich mit Wildpflanzen und dem Thema der Selbstversorgung mit essbaren Wildpflanzen. Heute ist er freiberuflicher Autor, Berater und Dozent und lebt inzwischen im Allgäu. Zusammen mit der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) bietet er an deren Weiterbildungsakademie seit 2013 die deutschlandweit erste und einzige Weiterbildung auf Hochschulniveau im Bereich essbare Wildpflanzen an. Für zahlreiche Fachpublikationen schreibt er regelmäßig Beiträge und Essays. Vorträge, Kurzseminare und Kongresse führen ihn durch ganz Deutschland. Auch im Fernsehen ist er als Experte gefragt. Er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht.