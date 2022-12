Recyclingzentrum hat „seniorenfreundlichen Service“

Steile Leitern ohne Geländer, die zu den Containern hinaufführen, Grüngutcontainer, in die der Abfall regelrecht hineingewuchtet werden muss, geschotterte Böden. So sieht es auf vielen Recyclinghöfen landauf, landab aus. Das neue Recycling- und Entsorgungszentrum an der Mittelbiberacher Steige ist anders: Ganz bequem und ebenerdig können die Bürgerinnen und Bürger Grüngut, Sperrmüll und Restmüll abladen. Mit dem Fahrzeug kann man über eine Rampe zu den Containern für Wertstoffe fahren.

Der Stadtseniorenrat Biberach hat das Recycling- und Entsorgungszentrum nun als besonders seniorenfreundlich zertifiziert. Dieter Eckhardt, Erster Vorsitzender des Stadtseniorenrats Biberach, überreichte dazu eine Urkunde an Landrat Mario Glaser. „Mit zunehmendem Alter fällt es Menschen schwer, Treppen zu steigen, Sachen zu tragen und dabei das Gleichgewicht zu halten oder schwere Gegenstände zu heben. Der Stadtseniorenrat zertifiziert deshalb Einrichtungen, die für Seniorinnen und Senioren geeignet sind. Das neue Recycling- und Entsorgungszentrum ist uns hier besonders positiv aufgefallen“, sagte Dieter Eckhardt bei der Urkundenübergabe. Zusammen mit der Urkunde überreichte Eckhardt einen Aufkleber mit der Aufschrift „Seniorenfreundlicher Service 2022 – verliehen durch den Stadtseniorenrat Biberach“.

Landrat Mario Glaser freut sich über die Auszeichnung. „Seniorinnen und Senioren möchten möglichst lange selbstständig bleiben und ihren Alltag selbstbestimmt gestalten. Das Angebot des Recycling- und Entsorgungszentrums kommt ihnen da entgegen. Als Landkreis haben wir hier sehr gerne investiert und möchten eine Vorbildfunktion für andere Einrichtungen übernehmen“, so der Landrat. Viel Lob gab es auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Recycling- und Entsorgungszentrums an der Mittelbiberacher Steige, die Seniorinnen und Senioren mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Das Recycling- und Entsorgungszentrum an der Mittelbiberacher Steige wurde im Oktober 2021 eröffnet. Inzwischen wird etwa die Hälfte der Wertstoffe aus der Umgebung hier abgegeben. Besonders gut wird die Möglichkeit zur Anlieferung von Grüngut in der großen Halle angenommen.