Recyclingzentren bleiben geöffnet – jedoch gibt’s strenge Regeln

Abfall, Grüngut und Wertstoffe fallen auch während der Corona-Krise an – und sie werden weiterhin entsorgt. Das teilte das Landratsamt am Donnerstag mit. „Auch in einer Ausnahmesituation muss die Abfallentsorgung gewährleistet sein. Das ist sie. Restmüll, gelbe Säcke, Altpapier und Sperrmüll werden in der gewohnten Art und Weise abgeholt“, so Bernd Schwarzendorfer, Sprecher des Landratsamts.

Auf die Recyclingzentren und Grüngutannahmestellen sollten Bürgerinnen und Bürger nur dann gehen, wenn es unbedingt und zwingend notwendig ist. Bernd Schwarzendorfer

Allerdings sollten sich Bürger gut überlegen, ob ein zusätzlicher Besuch der Recyclingzentren und Grüngutsammelstellen erforderlich ist. „Viele Wertstoffe können auch daheim zwischengelagert werden. Auf die Recyclingzentren und Grüngutannahmestellen sollten Bürgerinnen und Bürger nur dann gehen, wenn es unbedingt und zwingend notwendig ist“, wird der Sprecher zitiert.

SCHWÄBISCHE BRINGT ZUSAMMEN - Das Corona-Hilfe-Portal für die Region Hier geht's zum Portal

Dabei gelten folgende Regeln:

Auf den Entsorgungseinrichtungen dürfen immer nur zwei Personen gleichzeitig abladen. Rechnen Sie deshalb mit langen Wartezeiten.

gleichzeitig abladen. Rechnen Sie deshalb mit langen Wartezeiten. Bleiben Sie so lange in Ihrem Auto sitzen , bis Sie an der Reihe sind und Ihren Abfall entsorgen dürfen.

so lange , bis Sie an der Reihe sind und Ihren Abfall entsorgen dürfen. Verwenden Sie dabei Handschuhe , um sich und andere zu schützen.

, um sich und andere zu schützen. Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens zwei Metern zu anderen Personen und vermeiden Sie Gespräche.

zu anderen Personen und vermeiden Sie Gespräche. Warten Sie an den Containern, bis Sie diese alleine befüllen können. Vermeiden Sie die Begegnung mit anderen Menschen an den Treppen und vor den Containern.

können. Vermeiden Sie die Begegnung mit anderen Menschen an den Treppen und vor den Containern. Nutzen Sie auch die Wochentage für die Entsorgung Ihres Abfalls. An den Wochenenden ist der Andrang erfahrungsgemäß besonders groß.

Ihres Abfalls. An den Wochenenden ist der Andrang erfahrungsgemäß besonders groß. Folgen Sie den Hinweisen der Betreuer und beachten Sie Schilder auf den Wertstoffhöfen und Grüngutannahmestellen.

Öffnungszeiten beachten

Aufgrund der dynamischen Lage können sich die Öffnungszeiten der Recyclingzentren und Grüngutsammelstellen kurzfristig ändern, wie das Landratsamt weiter schreibt. Daher sollten sich Bürger vor Fahrtantritt auf der Homepage des Abfallwirtschaftsbetriebs unter www.awb-biberach.de über den aktuellen Stand informieren.