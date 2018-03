Realschule macht die Rolle rückwärts in der Unterstufe

Wie abhängig die Bildungspolitik von den regierenden Parteien ist, haben die Realschulen zu Beginn dieses Schuljahrs erfahren. Während Lehrer unter Grün-Rot ab Klassenstufe fünf auf unterschiedlichen Niveaus unterrichten mussten, gilt diese Vorgabe unter Grün-Schwarz erst ab der siebten Klasse. Der Rektor der Dollinger-Realschule in Biberach, Marcus Pfab, zieht nach dem ersten Halbjahr eine positive Bilanz.

Als Eltern vor rund einem Jahr ihre Sprösslinge auf der Realschule anmeldeten, war für Lehrer und Schulleitung nicht absehbar, dass die dann neuen Fünfer wieder ausschließlich auf dem Realschul-Niveau (mittleres Niveau; M-Niveau) unterrichtet werden. Zum Schuljahr 2017/18 machte die Politik nämlich eine Rolle rückwärts, das zuvor eingeführte G-Niveau (grundlegendes Niveau; Hauptschul-Niveau) in den unteren Klassen wurde gestrichen. „Wir vergeben in den fünften und sechsten Klassen wieder Noten ausschließlich auf Realschulniveau“, fasst Pfab die wesentliche Veränderung zusammen.

Empfehlung erleichtert Beratung

Für ihn ist diese Entwicklung eine gute Sache: „Es ist wichtig zu zeigen, was Realschulniveau bedeutet.“ Manche Schüler seien zwar überfordert, was aber auch an der fehlenden Grundschulempfehlung liege, erläutert der Schulleiter. Seit diesem Schuljahr müssen Eltern diese bei der Anmeldung wieder vorlegen, auch wenn die Empfehlung nicht bindend ist: „Auf Grundlage dessen können wir die Eltern besser beraten.“ Darüber hinaus habe er den Eindruck, dass Eltern von ihren Kindern mindestens einen Realschulabschluss erwarten.

Der Großteil der Schüler scheint jedoch mit dem Realschulniveau zurechtzukommen, was ein Blick in die höheren Jahrgangsstufen an der Dolli zeigt. In Klasse sieben lernen 172 Schüler im M-Niveau (92,5 Prozent) und 14 Schüler im G-Niveau (7,5 Prozent), wie der Rektor erläutert. Am Ende der sechsten Klasse erfolgt die Einteilung in M- und G-Niveau nach Noten. „Die Niveaustufen sind dann auch im Zeugnis vermerkt“, erläutert Pfab. Ab der achten Klasse kommt dann noch ein weiteres Niveau dazu, das E-Niveau: „Damit wollen wir den Übergang auf berufliche Gymnasien erleichtern.“ 40 Prozent der Absolventen wechselten auf eine dieser Schulen. Das E-Niveau ist ein freiwilliges Angebot an der Realschule.

Getrennter Unterricht

Wer einmal in ein M- oder G-Niveau eingeteilt ist, bleibt nicht automatisch auf einer dieser beiden Leistungsebenen. „Die Durchlässigkeit ist gewährleistet“, so der Schulleiter. Nach dem Halbjahr könnten sich Schüler freiwillig umentscheiden, am Schuljahresende treffen die Lehrer eine Entscheidung. Die Klassen werden in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und den Naturwissenschaften getrennt unterrichtet. „Es ist gut, dass wir die Möglichkeit der Trennung nach der sechsten Klasse haben“, sagt Pfab und verweist auf die Förderung von leistungsstärkeren Schülern.

Bei den unterschiedlichen Stufen – wo bleibt da der Unterschied zur Gemeinschaftsschule oder Werkrealschule? Hinter beiden Schularten stecke ein völlig anderes pädagogisches Konzept, so Pfab. „Wir haben im Unterricht kein so individualisiertes Ausmaß wie an der Gemeinschaftsschule.“ Darüber hinaus gebe es an der Realschule Noten, Klassenarbeiten und keine Verpflichtung für einen Ganztagsunterricht.

„Keine Hauptschulspezialisten“

„Auch sehen wir uns nicht als Spezialisten für den Hauptschulabschluss“, sagt der Schulleiter. Es sei nicht damit getan, die Realschule nur leichter zu machen. Schwächere Schüler bräuchten eine speziellere Förderung. „Realschullehrer sind hierbei von der Ausbildung nicht so kompetent“, sagt Pfab. „Ein Schüler, der eine schwache Empfehlung hat, tut sich bei uns einfach schwer.“