Realschüler sind trotz Lockdown erfolgreich

Auch im von Corona überschatteten Schuljahr 2020/2021 hatten 10 Schülerinnen und Schüler der Realschule des Bischof-Sproll-Bildungszentrums die Möglichkeit, ihre Sprachkenntnisse unter Beweis zu stellen. Die Schüler stellten sich der Herausforderung das sogenannte Cambridge PET-Exam (Preliminary Englisch Test) abzulegen. Diese Entscheidung fiel in einer Phase, in der die Schulen geschlossen wurden und niemand wusste, dass der Schulbesuch für eine sehr lange Zeit nicht mehr möglich sein würde.

Bis auf zwei Termine fand die Vorbereitung der Gruppe ausschließlich im Fernunterricht über Videokonferenzen und die schuleigene, datensichere Plattform iServ statt. Die Schüler nahmen motiviert und sehr diszipliniert an allen Terminen teil und waren sehr enttäuscht, als der erste Prüfungstermin von Seiten des Prüfungszentrums abgesagt wurde. Die verantwortliche Englischlehrerin Ulrike Linke, die Schüler bereits seit fünf Jahren auf diese zusätzliche Prüfung vorbereitet, machte es möglich, dass diese Prüfung in Zukunft direkt auch am Bischof-Sproll-Bildungszentrum ablegt werden kann.

Alle zehn Absolventen erreichten in der Prüfung mindestens das Niveau B1. Vier von ihnen wurden sogar Englischkenntnisse bescheinigt, welche überdurchschnittlich gut sind und sich auf dem nächst höheren Niveau B2 bewegen. Einige von ihnen erreichten in mindestens einem der vier Bereiche – Reading, Writing, Listening und Speaking– sogar die volle Punktzahl. Realschulleiter Markus Holzschuh zeigte sich sehr beeindruckt und übergab kürzlich das Englisch-Zertifiktat an Julia Bzduch, Hanna Christ, Simon Dobler, Johanna Fuchs, Sophia Hummler, Jasmin Imminger, Leni Knorr, Maja Mahle, Marius Maiorino und Anna-Maria Ried.