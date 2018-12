Realschüler backen Plätzchen für Senioren

Bei dem Projekt „Jung trifft alt“ gehen im 14-tägigen Rhythmus 26 Schüler der Dollinger Realschule Biberach immer am Nachmittag in sieben Altenheime in der Stadt und der näheren Umgebung. Bei diesem sozialen Engagement basteln, spielen und reden die Schüler mit den Bewohnern. Oder gehen mit ihnen eine Runde spazieren. Jetzt wurde der Spieß herumgedreht.

Die Bewohner aus den sieben Altenheimen waren in die Dolli eingeladen. Zum Weihnachtstraum – einer gemeinsamen Weihnachtsfeier von Schülern für Senioren, die erstmals stattfand. Knapp 60 Bewohner von den Altenheimen nahmen im Foyer der Dolli Platz. Kaffee, Punsch und von Schülern selbst gebackene Plätzchen wurden serviert. „Ihnen Freude bereiten ist unser Gedanke bei dieser Premiere. Lassen sie sich von der Freude der Schüler anstecken“, sagte Schulleiter Marcus Pfab. Und in verschiedenen Programmpunkten gingen die Schüler freudig zu Werke.

Die Schulband spielte, ein Chor sang. Zwei Bläserklassen zusammen spielten Weihnachtslieder. Mitglieder der Theater AG ließen die Weihnachtsgeschichte lebendig werden. Nach einem Gedichtvortrag intonierte eine Musikgruppe mit Bläsern und Streichern die Biberacher Pastorale und zeitgleich wurde der bekannte Biberacher Brauch des „Christkindle ralassa“ in der Dolli nachgestaltet. „Es war einfach schön“, dankte Ursula Wachter im Namen der Senioren für diese Feier an der Dollinger Realschule in Biberach.

Die Vorsitzende im Heimbeirat des Bürgerheims war von dem Einsatz und Engagement der Schüler beim „Weihnachtstraum“ begeistert. „Das erinnert an die eigene Kindheit“, sagte sie dankbar, „und die Kinder haben so gestrahlt bei ihren Vorführungen“.