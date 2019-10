RC Rißegg richtet Springturnier aus

Nur zwei Wochen nach dem Jugendturnier findet am kommenden Wochenende von Freitag bis Sonntag, 18. bis 20. Oktober, das Springturnier des Reitclubs Rißegg statt. Es stehen insgesamt 13 Springprüfungen auf dem Programm, 632 Starts sind angemeldet.

Zum ersten Mal werden in Rißegg Sichtungsprüfungen zum Bundesnachwuchs-Championat der Springreiter für Ponys und Großpferde auf der Reitanlage der Familie Kohler ausgetragen. Das Bundesnachwuchs-Championat ist die wichtigste Nachwuchsprüfung im deutschen Springsport. Viele der Reiter, die sich in den vergangenen Jahren in die Siegerlisten eintragen konnten, schafften den Sprung an die nationale beziehungsweise internationale Spitze.

Aufgrund der hohen Nennungszahlen beginnt das Turnier in Rißegg bereits am Freitag. Ab 12 Uhr stehen zwei aufeinander folgende Prüfungen für Nachwuchsspringpferde auf dem Programm. Ab 17 Uhr folgt eine Springprüfung der Klasse A**, bei der nach Fehlern und Zeit geritten wird.

Am Samstagmorgen wird das Startsignal für das erste Starterpaar um 8 Uhr ertönen. In der Stilspringprüfung der Klasse A* dürfen ausschließlich Amateure an den Start gehen. Im Anschluss folgen Aufbauprüfungen für junge Springpferde. Zunächst wird eine Springpferdeprüfung der Klasse L ausgetragen, eine Springpferdeprüfung der Klasse M* beginnt um circa 12 Uhr. Der Nachmittag ist ab 13.30 Uhr für die Einlaufprüfungen für die Sichtung zum Bundesnachwuchs-Championat reserviert. Es beginnen die Ponyreiter mit einer Pony-Stilspringprüfung der Klasse L, die Springreiter mit Großpferden schließen sich mit einer Stilspringprüfung der Klasse M* an.

Der Turniertag am Sonntag beginnt um 8.30 Uhr mit einer Springprüfung der Klasse L ausschließlich für Amateure. Eine Punktespringprüfung der Klasse L mit Joker schließt sich an. Ab 12 Uhr folgen dann die beiden Sichtungsprüfungen zum Bundesnachwuchs-Championat. Den Anfang machen dabei wieder die Ponyspringreiter mit einer Pony-Stilspringprüfung der Klasse L, die Springreiter mit Großpferden gehen im Anschluss in einer Stilspringprüfung der Klasse M* an den Start. Abgerundet wird die Veranstaltung ab circa 15 Uhr mit einer Springprüfung der Klasse M*.