RC Rißegg richtet großes Springturnier aus

Nur 14 Tage nach dem Jugendturnier findet am Samstag und Sonntag das große Springturnier des RC Rißegg statt. Es stehen insgesamt zehn Wettbewerbe, darunter Prüfungen ausschließlich für Amateure, für junge Nachwuchsspringpferde und für Profis, auf dem Programm. Ebenso werden zwei Finalprüfungen zur Kreismeisterschaft des Pferdesportkreises (PSK) Biberach in Rißegg auf der Reitanlage der Familie Kohler ausgetragen. 511 Starts sind insgesamt angemeldet, 366 Pferde sind genannt.

Der Samstagvormittag ist den jungen Nachwuchsspringpferden vorbehalten. Insgesamt vier Aufbauprüfungen bietet der RC Rißegg direkt nacheinander an, damit junge Pferde an den Turniersport herangeführt werden können. Ab 8 Uhr können die Teilnehmer in einer Springpferdeprüfung der Klasse A* ihre Pferde im Alter von vier bis sechs Jahren vorstellen. Direkt im Anschluss wird der Schwierigkeitsgrad etwas erhöht für die Springpferdeprüfung der Klasse A**, die Hindernishöhe beträgt hier maximal 1,05 Meter. Ab circa 12 Uhr beginnt die Springpferdeprüfung der Klasse L für fünf- und sechsjährige Pferde, zu überwinden sind Hindernisse mit 1,15 Meter. Um 13.30 Uhr sieht der Zeitplan den Beginn der Springpferdeprüfung der Klasse M* vor. Bei dieser dürfen fünf-, sechs- und siebenjährige Pferde starten. Die Anforderungen gegenüber der Klasse L steigen nicht nur in puncto Hindernishöhe (bis 1,25 Meter sind erlaubt), auch die Abfolge und die Wege werden anspruchsvoller. Am Nachmittag ab 15 Uhr stellen sich dann die Amateure gemeinsam mit ihren Pferden den Parcours, die Parcourschef Erwin Danzer gestaltet: zunächst in einer Stilspringprüfung der Klasse A*, im Anschluss in einer Stilspringprüfung der Klasse L. In beiden geht es darum, den Parcours möglichst stilistisch ansprechend, mit passenden Distanzen, fehlerfrei und in der vorgegebenen Zeit zu überwinden.

M*-Springen am Sonntag

Der Sonntag beginnt ab 8.30 Uhr mit einer Springprüfung der Klasse A**. Ab 11 Uhr wird die Finalprüfung zur Kreismeisterschaft 2018 des PSK Biberach in der Kategorie Springen für die Leistungsklassen vier und fünf ausgetragen – zu absolvieren gilt es einen Parcours nach Fehlern und Zeit, der den Anforderungen der Klasse L entspricht. Ab 13.30 Uhr folgt eine Punktespringprüfung der Klasse L mit Joker. In dieser bekommt der Reiter für jedes fehlerfrei überwundene Hindernis Punkte, jeweils in der Höhe der Hindernisnummer (für Hindernis eins beispielsweise einen Punkt, für Hindernis zwei zwei Punkte), der Joker zählt doppelt. Am Ende gewinnt der Reiter mit der höchsten Punktzahl in der schnellsten Zeit. Höhepunkt des Sonntagnachmittags ist die Springprüfung der Klasse M*. Diese ist ebenso das Finale für die Kreismeisterschaften des PSK Biberach im Springen für die Leistungsklassen drei und vier.