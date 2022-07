Ravensburger Amm stellt in Biberach aus

Eine Vernissage gibt es am Donnerstag, 14. Juli, um 19 Uhr in der Galerie der Stiftung BC – pro arte am Ulmer Tor in Biberach. Bis 16. September stellt hier Christopher Amm seine Malereien, Zeichnungen, Druckgrafiken, Filme und Installationen aus.

Die Reihe „Junge Kunst in der Galerie“ gibt Kunstdebütantenen die Möglichkeit, sich mit ihrem jungen Schaffen in der Öffentlichkeit zu profilieren. Der aus Ravensburg stammende Künstler Christopher Amm, Jahrgang 1992, studierte von 2013 bis 2016 an der Akademie der bildenden Künste Karlsruhe bei Helmut Dorner sowie in Neapel an der Accademia di Belle Arti di Napoli bei Viviana Gravano. Es folgten drei weitere Studienjahre an der Universität der Künste Berlin als Meisterschüler von Mark Lammert. Amm erhielt ein DAAD Stipendium und ein Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes und wurde bereits jung mit Preisen ausgezeichnet. Seit 2021 ist Christopher Amm als Lehrbeauftragter für Malerei an der Universität der Künste Berlin tätig, wo er seit seinem Studium lebt und arbeitet.

Sein Schaffen ist in technischer wie formaler Hinsicht sehr vielseitig. Die Abstraktion von Farbflächen und Linienzügen fasziniert den Künstler ebenso wie figurative Themen. Er malt bevorzugt in der klassischen – und heute kaum noch gebräuchlichen – Fresko-Technik der Wandmalerei, erweitert sein Spektrum aber auch durch Scherenschnitte, Druckgrafik, Zeichnungen, Objektkunst, Installationen und filmische Arbeiten. Die Ausstellung in der Galerie der Stiftung BC – pro arte zeigt die ganze Bandbreite von Christopher Amms künstlerischer Vielfalt.

Außergewöhnlich an der nun kommenden Biberacher Ausstellung: Christopher Amm hat in den vergangenen Tagen eigens für die Ausstellung ein großes Wandfresko geschaffen.