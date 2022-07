Rastplätze haben Verbesserungspotenzial

Am vergangenen Montag hat der Auto Club Europa (ACE) fünf unbewirtschaftete Rastplätze auf der Autobahn 7 und 96 getestet. Der Schwerpunkt lag dabei einer Pressemitteilung zufolge auf den Plätzen rund um Biberach und Memmingen. Neben Kritik gab es auch Lob. „Ordentlicher als erwartet“, lautet das erste Fazit des ACE-Kreisvorsitzenden Johannes Gerster.

Im Rahmen der bundesweiten Aktion schaut sich das ACE-Ehrenamt einen großen Teil der 1500 unbewirtschafteten Rastplätze an den deutschen Autobahnen an. Die Aktion steht unter dem Motto „Deutschland, deine Rastplätze“. Ziel des ACE ist es, eine repräsentative Größe von 500 Tests zu erreichen. Das Ehrenamt im ACE legt viel Wert auf die Tests der Plätze, da saubere und einladende Plätze einen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten. „Für uns ist klar, dass Autofahrer nach zwei Stunden Fahrt eine Pause von zehn bis 20 Minuten einlegen sollten. So bleibt die Aufmerksamkeit auch bei längeren Fahrten erhalten“, merkt Sven Hübschen, Regionalbeauftragter des ACE an.

Ungewohnte Bilder an den A7 und A96-Rastplätzen Buxheimer Wald, Aumühle-West Winterberg, Brühl Ost und West. Mehrere, mit roten Jacken gekleidete Männer laufen über die Rastplätze und notieren sich Vermerke. Sie inspizieren die Fußwege, die Toiletten auf dem Platz Winterberg (A96) und die Grünanlagen. Im Fokus des Checks standen die Kategorien Verkehrssicherheit, Sauberkeit und Ausstattung. Insgesamt 20 Kriterien wurden abgefragt.

„Wir haben bei einem ersten Rundgang die allgemeine Sauberkeit der Plätze bewertet und die Ausstattung notiert“, sagt Hübschen. Er hält für alle Plätze fest, dass die Anlagen in einem guten Zustand sind. Die Sauberkeit der Toiletten auf dem Platz Winterberg sei ein wenig ausbaufähig. Hübschen, Regionalbeauftragter des ACE für den Bereich Schwaben, hebt weiter hervor: „Sowohl der Rastplatz Winterberg, Brühl und Aumühle West haben bei der ersten Sichtung einen sauberen Eindruck gemacht. Alle Einrichtungen sind gut instandgehalten und sauber. Seife, Wasser und Handtrockner sind auf den WCs des Platzes Winterberg vorhanden und funktionieren einwandfrei.“ Das Fehlen eines Lärmschutzes oder den unzureichenden Lärmschutz, der die Rastenden vor dem Verkehrslärm schützt,

bemängeln die ACE-Tester auf allen den Plätzen.

Durchschnittliche Bewertungen bei Biberach und Memmingen

Am Ende geben die Tester dem Rastplatz Winterberg 14 von 17 möglichen Punkten. Damit ist der Platz in der Kategorie "sehr gut". Leider zeigt sich ein ähnlich positives Bild nicht bei

allen Parkplätzen, die an diesem Tag auf der A7 und A96 getestet wurden. Die kleineren

Plätze schnitten ernüchternder ab und erhielten 5 bis 6,5 Punkte. Brühl West schnitt mit nur

5 Punkten am schlechtesten ab. Hier kritisierten die Tester unteranderem das Fehlen einer

Notrufsäule und die zu kleinen Grünflächen.

Mitverantwortung an Sauberkeit

Unabhängig davon gibt der ACE-Kreisvorsitzende Gerster zu bedenken, dass wir als

Reisenden immer eine Mitverantwortung an der Sauberkeit der Plätze haben. „Es liegt an

uns allen, wie wir mit den Toiletten und Bänken umgehen und wie sauber wir diese

hinterlassen. Man kann nicht immer mit dem Finger auf die Reinigungskräfte zeigen“. Bis

zum Ende der Aktion im September sollen alle Plätze noch einmal getestet werden.

Über den ACE Auto Club Europa:

Klare Orientierung, sichere Hilfe, zuverlässige Lösungen: Der ACE Auto Club Europa

kümmert sich seit 1965 um alle mobilen Menschen, egal mit welchem Verkehrsmittel sie

unterwegs sind. Die Kernthemen des Autoclubs mit rund 630.000 Mitgliedern sind die

klassische Unfall- und Pannenhilfe sowie Verkehrssicherheit, Elektromobilität, neue

Mobilitätsformen und Verbraucherschutz.