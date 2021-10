Raphael Dunz und Timo Zabel glänzen

Ein sehr erfolgreiches Rennwochenende haben die Nachwuchsfahrer des RSC Biberach kürzlich hinter sich gebracht. An beiden Renntagen standen die Radsportler mit dem blau-gelben Trikot auf dem Treppchen.

Samstags ging es für Raphael Dunz und Timo Zabel zum Vier-Länder-Schüler-Cup nach Konstanz. Das als Omnium ausgetragene Rennen wurde mit dem Ausscheidungsfahren eröffnet, in dem sich der zwölfjährige Dunz ganz knapp gegen seinen Vereinskollegen Zabel durchsetzte und siegte. In der zweiten Disziplin Zeitfahren konnte Timo Zabel glänzen und sicherte sich mit 39.56 Sekunden auf der 400-Meter-Runde den ersten Platz. Raphael Dunz wurde mit 40.11 Sekunden Dritter. Im Punktefahren hatten die jungen Radsportler ihre Schwierigkeiten, das Feld zu kontrollieren. Immer wieder wurden Attacken gefahren. Zum Schluss konnten beide Radsportler dennoch Punkte sammeln und belegten am Ende Platz zwei (Dunz) und drei (Zabel). In Summe hatten alle drei Erstplatzierten das gleiche Ergebnis, wodurch am Ende das Punktefahren entschied. Somit stand Raphael Dunz als Zweiter auf dem Podest, gefolgt von seinem Teamkollegen Zabel.

Am folgenden Tag startete die Nachwuchsmannschaft des RSC Biberach beim 87. Internationalen Thüga Radkriterium um das Goldene Rad der Stadt Wangen. Im Rennen der Schülerklasse U13 lieferten sich Raphael Dunz und Timo Zabel einen spektakulären Wettkampf. Beide Fahrer dominierten das Feld und erkämpften sich in den Wertungsrunden Punkte. Mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg behaupteten die jungen Rad-Profis ihre Klasse und belegten zum Schluss Platz eins (Dunz) und zwei (Zabel). Auch im Rennen der Altersklasse U15 ging es äußerst schnell zur Sache. Julia Servay musste sich einer großen Anzahl Jungen entgegenstellen. In den ersten Runden wurde viel attackiert und das Feld riss weit auseinander. Servay blieb dennoch in Schlagdistanz und ergatterte sich so manchen Punkt. Am Ende verteidigte sie in der weiblichen Klasse ihre Position als bestes Mädchen. Die Jugendfahrer Justin Bellinger, Christian Klinder und Juniorfahrerin Sophia Dunz gingen zusammen ins Rennen bei getrennter Wertung. Auch in diesem Rennen wurde hart gekämpft und schnell gefahren. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von fast 50 km/h rasten die jungen Rad-Profis durch die Innenstadt von Wangen. Dabei konnte sich Bellinger gut in der fünfköpfigen Spitzengruppe halten. Klinder blieb in der Verfolgergruppe dahinter. Am Ende sicherte sich Bellinger den Sieg in seiner Altersklasse. Klinder gelang im Schlusspurt Platz fünf. Dunz überließ zwar den männlichen Fahrern die Punkte, aber glänzte am Ende auch mit Platz zwei bei den Juniorinnen.