Raphael Dunz siegt in Bad Waldsee

Beim dritten Rennen des Interstuhl-Cups in Bad Waldsee sind auch die Nachwuchs-Radsportler des RSC Biberach am Start gewesen. Raphael Dunz und Timo Zabel (beide U13) konnten sich dabei die Plätze eins und zwei sichern. Veranstalter waren das Zweirad-Center Bad Waldsee und der Rad- und Motorsportverein (RMSV) Bad Schussenried. Rund 160 Starter wurden bei den insgesamt sieben Rennen verzeichnet. Das Wetter war sehr durchwachsen, immer wieder regnete es, zeitweise war es auch kühl.

Für Raphael Dunz und Timo Zabel ging es anfangs noch recht gemächlich zu auf dem flachen Rundkurs. Erst ab Runde fünf attackierten einige Fahrer, doch diese wurden schnell gestellt. Bis zum Ende des Rennens konnte sich keiner absetzen, so entschied letztlich der Zielsprint. Auf der langen Geraden setzte sich Dunz vor seinen Kontrahenten durch und siegte. Zabel überquerte nach elf Kilometern als Zweiter die Ziellinie.

Die Jugendfahrer gingen mit den Senioren an den Start. Das als Punktefahren ausgetragene Rennen wurde zusammen gewertet. RSC-Fahrer Justin Bellinger positionierte sich immer wieder mit einem weiteren Jugendfahrer vorn. „Wir haben das Tempo sehr oft und lange hochgehalten“, erzählte Bellinger, der hart arbeitete und maßgeblich das Renngeschehen bestimmte. Dennoch konnte er sich nicht vom Feld lösen. Bei den Punktewertungen ergatterte er nur knapp einzelne Zähler. „Es war ein wirklich schnelles Rennen. Trotz Gegenwind sind wir fast 50 gefahren“, sagte Bellinger, der als bester Jugendfahrer am Ende Zehnter wurde.

Bei den Einsteigerrennen gingen Stina und Finja Börner für den RSC Biberach an den Start. Schon zu Beginn setzte sich Stina Börner von ihren Kontrahenten ab. In den darauf folgenden Runden wuchs ihr Vorsprung stetig an und sie gewann somit souverän das Rennen. Ihre Schwester Finja Börner kämpfte im Feld um Anschluss. Nach drei Runden platzierte sich die junge Biberacherin auf Platz vier.

Nach dem Ende der Rennen, zeigte sich der stellvertretende Vorsitzende des RSC Biberach, Lars Weggenmann, äußerst zufrieden mit der Veranstaltung. „Schon lange gab es kein weiteres Rennen in der Region. Dank gilt hier dem RMSV Bad Schussenried, das sie das so kurzfristig aufgebaut haben“, sagte Weggenmann. „Der Kurs war Ideal. Schnell und wenig verwinkelt, um den Zuschauern ein spannendes Rennen zu liefern.“ Auch Rolf Weggenmann vom Zweirad-Center war sichtlich begeistert das von der Verpflegung bis zur Streckensicherung alles funktioniert hatte.