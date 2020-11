Raphael Braun nimmt es ganz genau

Als Spezialist für Maschinen zur Bearbeitung von Präzisionswerkzeugen sind die Vollmer Werke in Biberach bekannt dafür, es ganz genau zu nehmen. Einer, der das bereits in jungen Jahren mit Leidenschaft und Perfektion meistert, ist Raphael Braun. Er hat in diesem Jahr seine Ausbildung zum Präzisionswerkzeugmechaniker bei Vollmer mit herausragendem Erfolg abgeschlossen: Er wurde Kammersieger beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks und belegte den zweiten Platz beim Landeswettbewerb.

Ein Erfolg, auf den auch der Ausbildungsbetrieb stolz ist: „Raphael Braun und sein Kollege Julian Kopf sind die ersten Präzisionswerkzeugmechaniker, die wir bei Vollmer direkt ausgebildet haben. Deshalb freuen wir uns besonders, dass beide die Ausbildung mit Bestnoten abschließen und Raphael Braun auch im Leistungswettbewerb punkten konnte“, so Jürgen Hauger, Geschäftsführer von Vollmer.

Der Beruf des Präzisionswerkzeugmechanikers ist in der Region Biberach eher unbekannt. Er ist eine Weiterentwicklung eines der ältesten traditionellen Handwerke. Früher waren es Messermacher und Schmiede, die sich in diesem Umfeld tummelten. Heute sind es hochmoderne Industrie- und Handwerksbetriebe, die auf die Fertigung und Instandhaltung von Bohr- und Fräswerkzeugen spezialisiert sind, um mit hochtechnisierten Produktionsprozessen höchsten Genauigkeits- und Qualitätsansprüchen gerecht zu werden.

Im ersten Ausbildungsjahr lernen die Präzisionswerkzeugmechaniker gemeinsam mit den Industriemechanikern die Grundlagen der Metallbearbeitung. Im zweiten Ausbildungsjahr geht es für die Jugendlichen an die Jakob-Preh-Schule in Bad Neustadt an der Saale, wo sie im Blockunterricht Kenntnisse und Fertigkeiten für die Herstellung von hochwertigen Schneidwerkzeugen erlangen. Das praktische Know-how wird aber vor allem im Ausbildungsbetrieb vermittelt. Hier lernen die jungen Menschen maschinelle Schleifverfahren und Metallbearbeitungstechniken professionell anzuwenden und auf Kundenanforderungen einzugehen, diese zu beraten und zu unterstützen.

Auch Kammersieger Raphael Braun hat die Erfahrung gemacht, dass der Beruf alles andere als einseitig ist. Er und sein Kollege Julian Kopf sind seit Sommer als Anwendungstechniker im Vollmer Technologie- und Dienstleistungszentrum in Biberach tätig. Dort beraten sie Kunden aus aller Welt, schulen diese im Umgang mit den Hightech-Maschinen.