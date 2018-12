Rang vier beim Abschiedsturnier

Die Mannschaft I der Regionalfördergruppe (RG) Süd Sigmaringen des Württembergischen Fußballverbands (WFV) hat beim B-Juniorinnen-Hallenturnier des VfL Munderkingen den vierten Platz belegt. Das Team II der RG Süd Sigmaringen erreicht Rang acht.

Die Mannschaft I der RG Süd Sigmaringen trat mit Spielerinnen des Jahrgangs 2004 – darunter auch Giulia Sautter (SV Alberweiler/SG Ersingen) und Lisa Sock (SV Alberweiler/FV Bad Schussenried) – an, für die es gleichzeitig das Verabschiedungsturnier war. In der Vorrunde gab es Siege gegen die SSG Ulm 99 (3:0), die SGM Dornstadt (3:0) und den TSV Plattenhardt (1:0), was Platz eins in der Gruppe B einbrachte. In der Endrunde ging die Mannschaft dann dreimal als Verlierer vom Platz. 0:2 hieß es gegen den 1. FC Donzdorf, 0:2 gegen den FFV Heidenheim und 1:2 gegen den TSV Plattenhardt. So landete die Mannschaft I der RG Süd Sigmaringen letztlich auf Rang vier.

Die Mannschaft II der RG Süd Sigmaringen, die mit Spielerinnen des Jahrgang 2005 antrat, konnte in der Vorrunde kein Spiel gewinnen (SGM Lautertal/Engstingen 0:2, TSV Crailsheim 2:2, 1. FC Donzdorf 0:1) und kam als Dritter der Gruppe E in die Endrunde. In dieser reichte es dann zu einem Sieg (VfL Munderkingen 3:0), die beiden anderen Partien wurden verloren (TSV Crailsheim 0:1, SV Unterjesingen 0:1). Dies bedeutete in der Endabrechung schließlich Platz acht.