Randalierer muss in Gewahrsamszelle

Ein Bewohner einer Wohngemeinschaft in Biberach hat die Nacht zum Samstag in der Gewahrsamszelle der Polizei verbracht.

Am Freitag gegen 21.45 Uhr musste eine Streife des Polizeireviers Biberach eine Wohngemeinschaft in Biberach aufsuchen. Ein 30-jähriger Mitbewohner warf mit Gegenständen in der Wohnung herum. Den stark alkoholisierten Störer konnten die Beamten trotz längerem Gespräch nicht beruhigen. Er musste im weiteren Verlauf in Gewahrsam genommen werden und seinen Rausch in der Zelle beim Polizeirevier Biberach ausschlafen.

Während des Einsatzes beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten mehrfach. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Für den Aufenthalt in der Gewahrsamseinrichtung wird der 30-Jährige in den nächsten Tagen eine Rechnung erhalten.