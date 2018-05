Randale in der Schultoilette

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in eine Schule in der Adenauerallee in Biberach eingedrungen und haben Sachschaden angerichtet. Zuerst waren sie über den Zaun der Schule gestiegen, dann kletterten sie durch ein offenes Fenster.

Sie warfen einen Feuerlöscher aus einem Obergeschoss in den Hof. In den Toilettenräumen verstopften sie die Waschbecken und drehten das Wasser auf. Bis die Tat entdeckt wurde, hatte sich das Wasser bereits großflächig verteilt. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere Hundert Euro.

Die Polizei (Telefon 0731/1880) sucht nun die Verursacher des Schadens.