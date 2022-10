Ramminger siegt im M*-Springen

Insgesamt acht Prüfungen haben beim zweitägigen Springturnier des Reitclubs Rißegg auf der Anlage der Familie Kohler auf dem Zeitplan gestanden. Neben Prüfungen für Nachwuchspferde waren auch welche für Amateure und Profis bis hin zur Klasse M* ausgeschrieben. Das M*-Springen gewann Melissa Ramminger aus Westerheim.

Der Samstag war zunächst für die Nachwuchsspringpferde reserviert. Bei allen drei Prüfungen gab es dabei nach Veranstalterangaben große Startfelder, die durchweg stark besetzt waren. In der ersten Abteilung der Springpferdeprüfung der Klasse A* siegte Samanta Laack (RSG Öpfingen) mit deutlichem Abstand. In Abteilung zwei gewann Sandro Reinhardt (RFV Altusried). Die erste Abteilung der anschließenden Springpferdeprüfung der Klasse A** entschied Nico Pfnür (RSZ Illertissen) für sich, Jannik Ege (RC Rißegg) wurde Fünfter. In der zweiten Abteilung siegte Stefanie Paul (RFV Altusried), Joana Waibel (RC Rißegg) wurde Zweite. Die Springpferdeprüfung der Klasse L konnte erneut Samanta Laack (RSG Öpfingen) gewinnen. Der letzte Wettbewerb des Tages war eine Stilspringprüfung der Klasse A* für Amateure. Strahlende Siegerin war Jana Roth (RFV Fronhofen), Zweite wurde Hanna Oelmaier (RSZ am Bussenberg). Siri Ladel (RC Rißegg) erreichte Rang sechs.

Der Sonntagmorgen begann mit einer Springprüfung der Klasse A** nach Fehlern und Zeit. Hier siegte Hanna Oelmaier (RSZ am Bussenberg) mit der schnellsten fehlerfreien Runde. Die anschließende Stilspringprüfung der Klasse L war als reines Amateurspringen ausgeschrieben. Die gelbe Schleife für den Sieg bekam Leander Pech (LPSV Donzdorf Alb/Fils) angeheftet. Der Nachmittag begann mit einer Springprüfung der Klasse L nach Fehlern und Zeit, hier hieß die Siegerin Camilla Zettermann (RK Schmalegg). Der Höhepunkt des Turniers war am Sonntagnachmittag eine Springprüfung der Klasse M*. Mit deutlichem Zeitvorsprung auf die Zweitplatzierte sicherte sich Melissa Ramminger (RFV Westerheim) den Sieg.