Rainer von Vielen rocken das Abdera

Die Band Rainer von Vielen spielt am Freitag, 23. Februar, von 20 Uhr an in der Biberacher Kulturhalle Abdera Zen-Metal, Teufels-Pop, Breitband-Minimalismus und LoFi-Glam – für ihren besonderen Stil gibt es viele Begriffe.

Zuletzt waren Rainer von Vielen in Biberach als Vorband von Nena auf dem Marktplatz Open-Air zu hören. Im Zentrum steht der Sänger Rainer mit Kehlkopf-, Falsett- und Sprechgesang. Seine Texte handeln von Sehnsucht nach innerer Ruhe, vom Kampf, den Alltag zu überwinden, vom Gefühl, alles gesehen zu haben und doch nichts zu wissen. Musikalische Unterstützung kommt bei dem Konzert am Freitag im Abdera von der Ulmer Band Kosmo mit deutschsprachiger Rockmusik.