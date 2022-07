Railjet von Biberach nach Wien verkehrt ab August wieder

Nachdem schwäbische.de am Mittwoch vermeldet hatte, dass die direkte Railjet-Verbindung zwischen Biberach und Wien derzeit nicht besteht, meldeten sich mehrere Leser in der Redaktion, die angaben, bereits für kommende Woche genau diese Verbindung gebucht zu haben.

Tatsächlich ist die Zugverbindung in Kürze wieder verfügbar.

Laut Information der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB) bestand die zum Fahrplanwechsel im Dezember eingeführte Direktverbindung mit dem Hochgeschwindigkeitszug zwischen Biberach und Wien aufgrund von Bauarbeiten der Deutschen Bahn (DB) auf bayerischer Seite seit einiger Zeit nicht mehr und konnte deshalb in den vergangenen Wochen auch nicht gebucht werden. Die ÖBB hatte angekündigt, die Railjet-Verbindung nach Abschluss der Bauarbeiten wieder anzubieten, allerdings keinen Zeitpunkt genannt, ab wann dies der Fall sein soll.

Ab 2. August wieder von Wien aus

Mehrere Leser von schwäbische.de hatten sich daraufhin bei der Redaktion gemeldet und mitgeteilt, dass sie in den Sommerferien genau diese Verbindung gebucht haben. Eine Nachfrage bei der DB erbrachte am Mittwoch Klarheit. Der Railjet fährt nach Auskunft der DB ab 2. August wieder täglich von Wien (9.55 Uhr), Innsbruck (14.47 Uhr), Imst-Pitztal (15.19 Uhr) und Bregenz (17.21) wieder durchgehend bis nach Friedrichshafen (17.54 Uhr), Ulm (19.07 Uhr), Stuttgart (20.05 Uhr) bzw. Esslingen (20.00), Heidelberg (20.53 Uhr) bis nach Frankfurt am Main (21.52 Uhr).

In der Gegenrichtung fährt der Zug ab 3. August wieder von Frankfurt (5.54 Uhr), Heidelberg (6.52 Uhr), Stuttgart (7.44 Uhr), Ulm (9.02 Uhr), Biberach (9.25 Uhr) Friedrichshafen (10.10 Uhr) und Bregenz (10.38 Uhr) nach Imst-Pitztal (12.40 Uhr), Innsbruck (13.11 Uhr) und Wien (17.30 Uhr).

Fahrgäste können auch in St. Pölten, Linz, Salzburg, Wörgl, Jenbach, Landeck-Zams, Langen am Arlberg, Bludenz, Feldkirch, Dornbirn, Lindau-Reutin, Ravensburg, Aulendorf (nur in Richtung Frankfurt), Wiesloch-Walldorf, Weinheim und Darmstadt aus- und umsteigen.

Nähere Infos gibt es unter anderem unter scotty.oebb.at