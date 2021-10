Raiffeisenbank Biberach ehrt Aufsichtsratsmitglieder

Im Rahmen einer Feierrunde wurden Anton Hagel und Anton Kloos mit den Ehrenzeichen des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands für ihr langjähriges Engagement im Aufsichtsrat der Raiffeisenbank Biberach ausgezeichnet.

Aufsichtsratsvorsitzender Gerhard Müller überreichte Anton Hagel für seine 27-jährige ehrenamtliche Tätigkeit im Aufsichtsrat der Bank, die Ehrennadel in Silber, sowie die Ehrenurkunde des Genossenschaftsverbandes. Anton Kloos hatte sich fast zwanzig Jahre ehrenamtlich für das genossenschaftlichen Bankwesen engagiert und wurde ebenfalls mit der Ehrenurkunde des Genossenschaftsverbandes ausgezeichnet.

Aufsichtsratsvorsitzender Müller betonte, dass sowohl Anton Hagel als auch Anton Kloos vor allem die Interessen der Mitglieder in Vordergrund gestellt haben und würdigte ihr langjähriges Engagement mit den Worten: ,,In all den Jahren haben Sie intensiv die Entwicklung unserer Raiffeisenbank mitgestaltet und mit ihrer langjährigen Erfahrung die Bank auf Kurs gehalten.“

Neben dem Aufsichtsratsvorsitzenden bedankten sich auch die Vorstandsmitglieder für die erfolgreiche und langjährige Zusammenarbeit und wünschten den beiden Herren alles Gute für die Zukunft.