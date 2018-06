Rafael Buck fährt auf Rang eins

Rafael Buck hat mit dem Sieg in der Klasse 3B das beste Ergebnis für den AMC Biberach beim zehnten Lauf zur baden-württembergischen Jugendtrial-Meisterschaft (BWJ) in Ölbronn eingefahren. Zudem verbuchte der AMC weitere Podestplätze.

Zehn jugendliche AMC-Fahrer und drei Betreuer nahmen am zehnten Lauf zur BWJ in Ölbronn teil. Gastgeber RMSC Ölbronn hatte sich für einen gemeinsamen Start der Jugend- und Betreuerklassen bei einer verlängerten Fahrzeit entschieden. Dadurch verzichteten die meisten Betreuer des AMC auf einen eigenen Start und widmeten sich ganz der Betreuung der Jugendlichen. Ölbronn im Regen war den meisten Fahrern negativ bekannt. Dem wollten sich diese nach Möglichkeit nicht aussetzen. So versuchte jeder Fahrer auf seine Weise, die vier vorgegebenen Runden so rasch wie möglich zu absolvieren.

Bei den Fahrern, denen dies nicht gelang, zeigte sich ein deutlicher Anstieg der Punkte in den letzten Runden. Die Auffahrten über Wurzeln oder lehmigen Boden wurden so schmierig und unbefahrbar, dass Stürze die Regel waren. Sektion zehn erwies sich für viele Biberacher als Knackpunkt. Extrem enges Fahren zwischen den Begrenzungen, gefolgt von einem Felshindernis erforderte viel Können und Konzentration. Ersteres war vorhanden, letzteres ließ von Hindernis zu Hindernis nach und so kam es vermehrt zu Stürzen bei den Biberachern.

Bei den Automatikfahrern kam Linda Weber noch vor dem Regen ins Ziel. Bis zur vorletzten Sektion der letzten Runde lag sie in Führung und der Sieg war greifbar nahe. Am Ende lag sie punktgleich mit Florian Schmid vorn. Da sowohl die Anzahl der Null-Sektionen als auch die folgenden Fehlerpunkte exakt gleich waren, entschied die bessere letzte Runde über den Sieg. Linda Weber belegte so den zweiten Platz.

Andreas Keck mit Pech

In der Klasse 4 waren fünf AMC-Fahrer vertreten, drei davon kamen unter die ersten Fünf. Bis zum einsetzenden Regen steigerte sich Jakob Krug in jeder Runde. Zwischenzeitlich lag er auf dem sechsten Platz, wurde am Ende aber Zwölfter. Lukas Kerler erging es ähnlich. Er belegte letztlich Rang neun. Auch Andreas Keck hatte durch den Regen Pech in der vierten Runde und kam auf Platz fünf. Sowohl Mirco Buck als auch Florian Ruedi, die in der Gesamtwertung der baden-württembergischen Meisterschaft weit vorn stehen, erreichten das Siegerpodest. Ruedi landete auf Platz zwei, gefolgt von Mirco Buck auf Platz drei.

Nur vier Fehlerpunkte

Auch in der Klasse 3 sorgte der Regen für eine schlechte vierte Runde bei den AMC-Fahrern. Dort wurde Michael Keck Siebter und René Binder Vierter. Bei den Erwachsenen schloss Larissa Mayer den Wettbewerb als Neunte ab. Thomas Buck verpatzte eine Runde und kam auf Platz zwei ein, während Rafael Buck der Sieger des Tages war. Er leistete sich nur vier Fehlerpunkte in der Klasse 3B und landete damit auf Platz eins.

Lauf elf und zwölf der baden-württembergischen Jugendtrial-Meisterschaft stehen am kommenden Wochenende beim MSC Köngen-Wendlingen an.