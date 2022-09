Tourismus Biberach bietet wieder Stadtführungen an: Am Sonntag, 2. Oktober, stehen „Räubergeschichten für kleine und große Leute“ auf dem Programm; außerdem findet am Montag, 3. Oktober, anlässlich dem „Tag der Deutschen Einheit“ ein zusätzlicher Historischer Stadtrundgang statt. Das teilt die Stadtverwaltung Biberach in einem Schreiben mit.

Was hat es mit dem Esel auf dem Marktplatz auf sich und gibt es noch Biber in der Stadt? Antworten auf diese Fragen gibt es am Samstag, 1., Montag, 3., und Mittwoch, 5. Oktober, auf dem Historischen Stadtrundgang, der zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Biberach führt. Bei der zweistündigen Stadtführung mit Stadtführer Horst Gutermann und am Tag der Deutschen Einheit mit Stadtführer Markus Pflug wird auch der Weiße Turm besichtigt. Erwachsene zahlen 10 Euro. Die Stadtführung am Mittwochnachmittag mit Stadtführerin Marianne Wilhelm dauert eineinhalb Stunden und kostet 8 Euro. Beginn ist jeweils um 14 Uhr.

Warum trieben vor etwa 200 Jahren gerade in Oberschwaben fast 300 Gauner und Spitzbuben ihr Unwesen? Antworten auf diese Frage gibt am Sonntag, 2. Oktober, Stadtführerin Alexandra Hagmann in der Stadtführung „Räubergeschichten für kleine und große Leute“. Auf den Spuren der Schwarz Vere Bande geht es in der eineinhalbstündigen Führung auf eine abenteuerliche Reise durch die Stadt bis zum Weißen Turm. Unterwegs können Räuberzinken geraten werden und die Gaunersprache Rotwelsch wird erklärt. Beginn ist um 14 Uhr, Erwachsene zahlen 8 Euro. Treffpunkt zu den Stadtführungen ist, wenn nicht anders angegeben, der Spitalhof, Museum Biberach. Karten sind direkt bei den Stadtführern erhältlich.