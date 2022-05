Radweg entlang der Nordwestumfahrung in Betrieb

Der Radweg entlang der Nordwestumfahrung an der K 7532 wurde fertiggestellt. 1,46 Kilometer lang, verbindet der Bauabschnitt die Radwege entlang der B 312 Richtung Riedlingen und der L 273 nach Birkenhard. Witterungsbedingt wurden die endgültigen Humus- und Markierungsarbeiten am Radweg erst kürzlich abgeschlossen, nachdem bereits im Sommer 2021 mit dem Radwegebau begonnen worden war. Insgesamt belaufen sich die Kosten des Radwegs für die Stadt Biberach auf rund 600 000 Euro. Für den Ausbau des Radwegs erhält die Stadt Fördermittel des Bundes aus dem Programm „Nachhaltige Mobilität – Verbesserung des Radverkehrs“ in Höhe von 138 000 Euro und Fördermittel des Landes Baden-Württemberg über rund 264 000 Euro. Die Planung des Radwegs erfolgte durch das Ingenieurbüro ES aus Mittelbiberach. Das Bild zeigt Vertreter der Stadtverwaltung Biberach, des Landratsamtes Biberach und der Unternehmen Strabag GmbH sowie ES Tiefbauplanung am Radweg. Foto: Stadtverwaltung