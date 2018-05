Radtreff Biberach: Für jeden gibt’s Touren

„Gesellig, aktiv, sportlich“ – unter diesem Motto ist der Radtreff Biberach mindestens zweimal die Woche draußen unterwegs. Bei den gemeinsamen Ausfahrten mit erfahrenen Gruppenleitern kann jeder mit – ein bis zwei Mal zum Schnuppern kostenlos, danach wird ein Beitrag von 30 Euro pro Jahr fällig.

Einzige Voraussetzungen: ein Helm auf dem Kopf und – zumindest im Sommer – ein Rennrad unter dem Hintern: „Wir nehmen keine Tourenräder, Mountainbikes oder E-Bikes mit – dies wäre sonst innerhalb der Gruppen ein Sicherheitsrisiko“, sagt Teamleiter Stefan Fischbach. Im Winterhalbjahr gibt’s einen MTB-Treff oder es wird im Fitnessstudio in die Pedale getreten.

Und noch was ist ganz wichtig: „Es herrscht Teamtrikotpflicht“, sagt Fischbach. Dies diene der Sicherheit, weil die Radler so von anderen Verkehrsteilnehmern als Gruppe wahrgenommen werden. Ein durchaus erwünschter Nebeneffekt ist, dass die Farben Blau und Gelb sowie das Biber-Wappen den Radtreff und die Stadt Biberach nach außen repräsentieren – im In- und Ausland übrigens. Denn außer dem Saisonauftakt im Frühjahr in Mallorca veranstaltet der Radtreff Biberach zwei bis drei mehrtägige Radreisen pro Jahr, zum Beispiel in die Dolomiten, nach Südtirol oder Frankreich.

Im Mittelpunkt stehen aber die Gruppenfahrten. Neu ist, dass es seit diesem Jahr vier Niveaustufen gibt: Die Teilnehmer auf Gruppenniveau 1 „Gesellig“ fahren Touren zwischen 35 und 45 Kilometer (km) Länge bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 21 bis 24 Kilometern pro Stunde (km/h). Die Gruppe 2 „Aktiv“ legt 40 bis 60 km mit einem Schnitt von 24 bis 26 km/h zurück. Die Daten der Gruppe 3 „Sportlich“ lauten: Distanzen von 45 bis 65 km und ein Temposchnitt von 26 bis 28 km/h. Die neue Gruppe 4 „Sportlich plus“ richtet sich an Fahrer, die noch eine Schippe drauflegen wollen und 50 bis 80 km bei einem Tempo von 28 km/h oder mehr abspulen können.

Weitere Mitstreiter gesucht

Alle Gruppen fahren jeweils am Dienstag und Donnerstag um 17.45 Uhr los, Treffpunkt ist der Eingang der Dollinger-Realschule gegenüber der Pizzeria Da Serafino. Darüber hinaus werden alle zwei Wochen Tagesfahrten entweder am Samstag oder Sonntag angeboten. Teilnahmen an Radtourenfahrten wie der Tour de Barock oder an Radrennen runden das Sportprogramm ab.

Der Radtreff Biberach ist eine Interessengemeinschaft mit derzeit insgesamt 160 Mitgliedern. Dienstags fahren in der Regel 20 bis 30 Leute mit. „Hier würden wir uns deutlich mehr wünschen“, sagt Fischbach. Optimal wären 40 bis 50 Teilnehmer pro Tag, was donnerstags ab und zu erreicht wird. Gefahren wird in Gruppen von maximal 16 Personen. Da 14 aktive Gruppenleiter zur Verfügung stehen, können für jedes der vier Leistungsniveaus problemlos mehrere Gruppen gebildet werden.

Interne Teammeisterschaft mit Einzelwertungen und Wanderpokalen für zufällig ausgeloste Zweier-Teams runden das sportliche Programm ab und zum geselligen Teil gehören ein Jahresabschlussessen, Skiausfahrten, gemeinsame Weihnachtsmarktbesuche und manches mehr.