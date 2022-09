Radtour mit Vertretern der Stadt

Die Stadtverwaltung bietet am Donnerstag, 15. September, eine mobile Bürgerversammlung an. Erkundet werden verschiedene Stationen im nördlichen Stadtgebiet. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Bahnhof. Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, mit Bürgermeister Christian Kuhlmann und Vertretern der Verwaltung Interessantes zu aktuellen und geplanten Projekten zu erfahren und eigene Standpunkte einzubringen. Diesmal werden mit dem Rad mehrere Stationen im nördlichen Stadtgebiet angefahren. Themen sind unter anderem die Umgestaltung des Bahnhofsareals, die Renaturierung des Risskanals, Wohnen und Verkehr in der Birkendorfer Straße, Starkregenschutzmaßnahmen im Röhrenöschle und das Innovations- und Technologietransferzentrum Plus (ITZ+). Der Abschluss findet gegen 19 Uhr im ITZ+ in der Freiburger Straße statt.