Radsportler messen sich in Biberach beim Rino-Cup

Die Radsportelite versammelt sich am Sonntag, 26. Juni, in der Biberacher Innenstadt. Bei dem als Kriterium ausgetragenen Wettkampf werden nach Angaben des Ausrichters RSC Biberach rund 200 Radsportler aus ganz Baden-Württemberg erwartet, die um den großen Preis des Grancafé Rino fahren. Dabei finden Einsteiger-, Hobby-, Schüler- und Jugendrennen sowie auch eines für Elite-Amateure und Amateure statt.

Anstatt bei einem Straßenrennen 100 bis 200 Kilometer zurückzulegen, rasen die Rennfahrer bei der 18. Auflage des Rino-Cups in Biberach im Minutentakt an den Zuschauern vorbei. In Zwischensprints wird Lenker an Lenker um Punkte für die Gesamtwertung gekämpft. Zwischendurch werden Attacken gestartet, um sich allein oder in Gruppen vom Rest des Starterfelds abzusetzen, mit dem Ziel, selbiges zu überrunden. Denn ein Rundengewinn zählt am Ende mehr als alle ersprinteten Punkte aus den Wertungsrunden. Der innerstädtische Rundkurs ist 800 Meter lang, beginnt auf dem Marktplatz und führt weiter in Richtung Holzmarkt, Schulstraße, die Sennhofgasse, weiter über die Museumstraße auf die Waaghausstraße zurück zum Marktplatz.

Um 11 Uhr fällt der Startschuss für die Nachwuchsfahrer der Altersklasse U11. Die U13-Rennfahrer werden ab 11.30 Uhr auf Punktejagd gehen. Ab 12.15 Uhr haben die Schüler und Schülerinnen der U15 die Gelegenheit zu zeigen, wer der beste Fahrer oder die beste Fahrerin ist. Mit den Jugendfahrerinnen (U17) zusammen werden sich auch die Lokalmatadoren Timo Zabel, Raphael Dunz und Anton Eichner vom RSC Biberach messen sowie auch die RSC-U15-Fahrerin Johanna Hilt.

Für rennbegeisterte Kinder und Schnupperer geht es ab 13.15 Uhr um die Preise des Fette-Reifen-Rennens. Dabei können alle Kinder bis 14 Jahre mit ihrem eigenen Fahrrad erste Rennluft schnuppern. Nach dem Rennen werden nach RSC-Angaben alle mit Preisen belohnt. Die Startnummern für die Kinder werden bis eine Stunde vor dem Rennbeginn bei Start und Ziel vor dem Rathaus am Marktplatz ausgegeben. Jeder kann sich vor Ort anmelden. Ein Fahrradhelm ist Pflicht.

Ab 14 Uhr werden dann die Jugendfahrer und Juniorinnen, darunter RSC-Fahrerin Sophia Dunz, ins Rennen gehen. Wer nicht nur als Zuschauer miterleben will, wie Radrennen gefahren werden, sondern auch selbst in die Pedale treten möchte, hat dazu beim Hobbyrennen ab 15 Uhr die Gelegenheit. Bei 20 Runden können Männer und Frauen zeigen was in ihnen steckt. Eine Anmeldung ist auch hier bis eine Stunde vor dem Start möglich.

Danach findet der Start der männlichen Junioren um 15.40 Uhr statt. Hier wollen Richard Kimmich, Justin Bellinger und Christian Klinder vom RSC Biberach ihr Können unter Beweis stellen. Am Ende des Rennprogramms wird das Hauptrennen der Elite-Amateure und Amateure ab 17 Uhr ausgetragen. 100 Runden werden die Rennradler bewältigen müssen.